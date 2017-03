Argentina vs. Bolivia: La selección argentina ensayó este domingo con Lucas Pratto como socio de Lionel Messi en el frente de ataque para el partido del próximo martes contra Bolivia en La Paz por la fecha 14 de las Eliminatorias Rusia 2018.



Sin poder contar con Gonzalo Higuaín por suspensión, el seleccionador Edgardo Bauza probó un once inicial diferente al que comenzó el partido contra Chile, el pasado jueves en Buenos Aires.



La Albiceleste no podrá contar para este partido con cuatro jugadores por suspensión. Además de Higuaín, serán bajas el defensa Nicolás Otamendi y los medios Javier Mascherano y Lucas Biglia.



La selección argentina tampoco podrá tener por lesión a los defensas Gabriel Mercado y Emmanuel Más, que quedó al margen de la plantilla por un traumatismo de rodilla derecha y fue citado como refuerzo Javier Pinola, jugador de Rosario Central.



Pinola es el cuarto refuerzo convocado de última hora ya que antes Bauza citó a Matías Caruzzo, Iván Marcone y Lucas Alario.

Argentina viajará a Santa Cruz de la Sierra.En esta ciudad boliviana pasará la noche para volar el mismo martes hacia La Paz, donde tiene pensado llegar tres horas antes del encuentro y dirigirse directamente al estadio para regresar inmediatamente después del partido.

