Argentina vs. Bolivia: EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV las Eliminatorias Rusia 2018

Argentina vs. Bolivia: La selección albiceleste visita al cuadro verde este martes en el estadio Hernando Siles de La Paz por la fecha 14 de las Eliminatorias Rusia 2018. Con Lionel Messi, Argentina tiene la difícil misión de doblegar a la altura y a Bolivia para encaminarse al Mundial. (3:00 p.m. hora peruana)



La selección argentina juega ante Bolivia para buscar un triunfo que le permita seguir en la zona de clasificación, pese a las numerosas bajas en el equipo por lesiones y suspendidos. Además de los 3.600 metros sobre el nivel del mar. (4:00 p.m. hora boliviana)



Bolivia no tiene ninguna opción en el certamen, pero quiere mantener alta su dignidad y regalar un triunfo a su afición, tarea que el técnico Mauricio Soria encomendará a un esquema ofensivo que presione y canse a Argentina.



Bolivia va penúltima en la clasificación y tiene apenas siete unidades producto de dos victorias ante Venezuela y Paraguay y un empate ante Ecuador.

Por una alineación indebida la FIFA le quitó a Bolivia cuatro puntos, tres de ellos ganados a Perú y un empate logrado ante Chile.



Para el partido, a diferencia de Argentina, la Verde no tiene bajas y contará con el paraguayo boliviano Pablo Escobar como una de sus figuras claves en el centro del campo.



Par el Argentina vs. Bolivia, en la delantera jugarán Marcelo Martins y Juan Carlos Arce, en un esquema con el que el entrenador Soria quiere presionar a los argentinos aprovechando la mejor condición física que tendrán los jugadores acostumbrados a correr en la altura.



Argentina llega al partido con 22 unidades, va tercera en la clasificación, pero no puede permitirse un tropiezo por la reñida pelea en la punta del campeonato.



Argentina viene de ganar a Chile 1-0 en un partido sufrido, mientras que Bolivia encajó una derrota por el mismo marcador en la última cita en Colombia, con un gol de penal de James Rodríguez.

Así fue el último triunfo de Argentina ante Chile por la fecha 13 de las Eliminatorias:

Argentina 1-0 Chile: Resumen y goles



Ante la suspensión de Gonzalo Higuaín, se prevé que Edgardo Bauza ponga en cancha a Lucas Pratto como socio de Messi por arriba. Argentina también sufrirá la baja del defensa Nicolás Otamendi y los medios Javier Mascherano y Lucas Biglia.



Para evitar los efectos de la altitud, Bauza ha decidido que el equipo viaje a la sede del partido pocas horas antes desde la ciudad boliviana de Santa Cruz (este).



En la historia, la última vez que Argentina ganó en La Paz por Eliminatorias fue el 26 de marzo de 2005, cuando se impuso por 1-2.



Cuatro años después Bolivia propinó una goleada de escándalo al equipo dirigido por Diego Armando Maradona, por la cuenta de 6-1; mientras que en 2013, las escuadras igualaron a un tanto.

#Eliminatorias ¡Todos arriba! 🚌 La Selección parte desde el predio de Ezeiza hacia el aeropuerto, donde espera el 🛫 que la llevará a Bolivia pic.twitter.com/5TIXci206q — Selección Argentina (@Argentina) 27 de marzo de 2017

Alineaciones probables del Argentina vs. Bolivia:



Bolivia: Carlos Lampe; Diego Bejarano, Ronald Raldes, Edward Zenteno, Jorge Flores; Alejandro Chumacero, Diego Wayar, Raúl Castro, Pablo Escobar; Juan Carlos Arce, Marcelo Martins.



Argentina: Sergio Romero; Facundo Roncaglia, Mateo Musacchio, Ramiro Funes Mori, Marcos Rojo, Enzo Pérez, Guido Pizarro, Ever Banega y Ángel Di María; Lionel Messi y Lucas Pratto.

