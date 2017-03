Argentina vs. Chile: Arturo Vidal está suspendido y no estará en el duelo entre la Albiceleste y la Roja por las Eliminatorias, pero no le importó. Se las arregló para publicar un video en su cuenta Instagram y levantar polvareda.



Fiel a su estilo, Arturo Vidal, grabó un video y lo colgó en su red social. El contenido luego fue borrado, pero pudo ser capturado por los medios de comunicación gauchos.



"Ya me acostumbré, ya me acostumbré a siempre ganar. Ya me acostumbre, ya me acostumbre a callarle la boca al que no me cree", entonó Arturo Vidal frente a la cámara y acompañado de dos amigos que sonríen con complicidad.



Evidentemente en el contexto del partido entre Argentina y Chile por las Eliminatorias Rusia 2018, se atribuye que el video es una burla por las dos finales perdidas de la Copa América (2015 y 2016) del equipo de Lionel Messi. El referente del actual bicampeón de América siempre polémico.



Pero no todo quedó allí. Las reacciones no se hicieron esperar por parte de la prensa argentina y en el programa de Sebastián Vignolo en Fox Sports Radio.



"Me saca Vidal. Me ceba (me molesta). Es un gran jugador pero a mí me saca. Yo soy un tipo tranquilo pero me saca", dijo el popular periodista 'Pollo' Vignolo.

Video: Duros calificativos contra Arturo Vidal

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.