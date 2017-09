Argentina vs. Venezuela: ONLINE TV EN DIRECTO La selección Albiceleste se enfrenta a la Vinotinto este martes en el estadio Monumental de Buenos Aires por la fecha 16 de las Eliminatorias Rusia 2018. Argentina no quiere sorpresas ante Venezuela y busca los tres puntos para acceder de forma directa al Mundial. (6:30 p.m. hora peruana) (20:30 horas en Argentina y 19:30 horas de Venezuela) (Movistar Tv: Gol Perú | Canal 14) (TV Argentina: TyC Sports y Tv Pública) (TV: Meridiano TV en Venezuela)



El Argentina vs. Venezuela será el partido bisagra para el técnico argentino Jorge Sampaoli, quien todavía no ha llenado los ojos de los gauchos. Un triunfo, asequible sobre el papel, encaminaría la clasificación Albiceleste, que se encuentra en una incómoda situación.



En cambio, para la Vinotinto es la oportunidad de la ratificación de un proceso a futuro, pero con un presente sin nada que ganar ni perder.



Argentina con 23 puntos se ubica en el quinto lugar de la tabla, que le otorga un cupo al repechaje para ir al Mundial 2018. El rival, Venezuela es último con solo 7 puntos, sin opciones, pero con una apuesta del técnico Rafael Dudamel basada en los jóvenes que lograron el segundo lugar del campeonato mundial Sub 20.

El magro empate sin goles de Argentina con Uruguay, sin luces ni buen juego en Montevideo, fueron los detonantes de las criticas al proceso de Jorge Sampaoli que motivaron incluso las especulaciones sobre una ruptura prematura con el grupo. Por ello, un triunfo es más valioso, sin importar la jerarquía del rival.



En cambio Venezuela, no tiró la Eliminatoria a la borda. El empate 0-0 con Colombia dio señales de la seriedad del recambio generacional del fútbol llanero.



Ambos contextos se encuentran en este choque, en el que los puntos ganados o perdidos pueden decidir la suerte de Argentina a falta de dos partidos para el término de las clasificatorias.



Jorge Sampaoli llega a Buenos Aires, para su estreno absoluto con Argentina en el Monumental. Presión, y mucha para el ex técnico de Sport Boys, quien aseguró que lo más importante es ganar. Reconoce además la trascendencia del partido y el peligro que corre la Albiceleste de no conseguir los tres puntos. Un buen resultado para la Vinotinto no es lejana, igualaron 2-2 en la primera ronda.

En Argentina se vislumbra el retorno de Javier Mascherano por Gabriel Mercado suspendido. Además, Ever Banega está apto para jugar ante Venezuela. Lionel Messi, sigue siendo la pieza clave en la ofensiva y se espera el destape de Mauro Icardi junto a Paulo Dybala de la Juventus.



En Venezuela la apuesta por los muchachos se consolida o empiza a tomar forma. Venezuela protege a sus promesas con los experimentados Rincón, Rondón y Martínez. El cambió de mentalidad pone a la visita como un rival sin temores. Atacar ya no es un delito, es una opción de juego que han aprendido bien. Wuilker Fariñez, Yeferson Soteldo, Yangel Herrera y Sergio Córdova son los pilares del futuro de la Vinotinto y Dudamel.

Alineaciones posibles del Argentina vs. Venezuela:



Argentina: Sergio Romero; Javier Mascherano, Federico Fazio y Nicolás Otamendi; Lucas Biglia y Ever Banega; Lautaro Acosta, Lionel Messi, Paulo Dybala y Angel Di María; Mauro Icardi.



Venezuela: Wuilker Faríñez; Víctor García, Jhon Chancellor, Mikel Villanueva y Rolf Fletscher; Sergio Córdova, Yangel Herrera, Arquímides Figuera y Darwin Machís; Josef Martínez y Salomón Rondón.

