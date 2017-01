Arjen Robben reveló las verdaderas causas de su salida del Real Madrid [VIDEO]

El mediocampista holandés Arjen Robben fue uno de los mejores jugadores de Real Madrid durante el inicio de la temporada 2008-2009, sin embargo antes del inicio de la siguiente Liga, fue vendido al Bayern Munich.



Después de siete años de su partida de la Casa Blanca, Arjen Robben habló sobre su salida del Real Madrid y cuáles fueron las razones por las que dejó el equipo blanco.



Robben contó que la causa principal de su salida fue el regreso de Florentino Pérez a la presidencia del Real Madrid, quien hizo posible la llegada de Cristiano Ronaldo y Kaká.

"Con la llegada de Florentino nos dijeron a mi agente y a mí que el club podía recuperar algo del dinero (que gastaron en Ronaldo y Kaká) si me vendían, pero inicialmente no quería irme”, confesó Robben.



El mediocampista del cuadro tulipán agregó que irse a Bayern Munich fue difícil, ya que el equipo bávaro no se encontraba en la 'élite europea' en ese momento.



Con el Real Madrid, Robben ganó una Liga y la Súper Copa de España. Con el Bayern Munich, se llevó cinco Busdesliga, una Liga de Campeones, una Súper Copa de Europa, cuatro Copas de Alemania y dos Súper Copa de Alemania.