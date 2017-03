Arsenal vs. Bayern Múnich: EN VIVO EN DIRECTO El equipo bávaro visita a los 'Gunners' este martes en el Emirates Stadium por el partido de vuelta de los octavos de final de la Champions League. Bayern Múnich no necesitará mayor esfuerzo ante Arsenal, que sostener el marcador global que tras la ida esta 5-1 a favor. (2:45 p.m. | Fox Sports)



Arsene Wenger necesita un milagro: el reinado del entrenador del Arsenal, con malos resultados en la Premier League, parece aproximarse a su final cuando se perfila también su eliminación de su equipo de la Champions League contra Bayern Múnich.



Tras el desastre ante Bayern Múnich, el sábado se quedó fuera del Top 4 de la Premier League al perder en campo del Liverpool (3-1), tras haber dejado a Alexis Sánchez en el banquillo. La crisis se agudiza para Wenger, que termina contrato en junio, tras 21 años de reinado.



En el campeonato, Arsenal ha perdido en tres de sus cuatro últimas visitas, cayendo contra el líder Chelsea a principios de febrero (3-1) y Liverpool esta semana. Derrotas que despertaron las críticas, cuando se perfila otra temporada sin títulos y una eliminación prematura en la escena europea.



"Arsenal se alejó de las élites europeas como nunca antes. Eso podría ser verdaderamente feo a partir de ahora", escribía The Times a mediados de febrero tras la derrota en Alemania. Y la derrota en Liverpool parece darle la razón, sobre todo ahora que los 'Gunners' ya no están en los puestos que dan acceso a la Champions League, cuando buscan su vigésima participación consecutiva.

El crédito de Wenger (67 años) se vio dañado por la decisión de no alinear a Sánchez en punta contra el Liverpool, prefiriendo a Olivier Giroud. "Para un juego más directo", se justificó. The Sun on Sunday criticó duramente esta decisión táctica



Alexis Sánchez enfadado



Según las revelaciones del Telegraph, el exjugador del Barcelona, Alexis Sánchez habría sido dejado en el banquillo tras un altercado con sus compañeros durante la semana.



Tras haber mostrado en varias ocasiones signos de frustración en algunos recientes partidos, el chileno, al final de contrato la próxima temporada y por tanto en plena negociación de prolongación, habría dejado el terreno de juego en una sesión de entrenamiento antes de que otros 'Gunners' le pidieran explicaciones.



A Wenger eso no no le habría gustado, según la prensa inglesa, algo que el técnico calificó este lunes de "totalmente falso". Debido a ese presunto incidente, Sánchez fue suplente en Anfield, según la prensa.



El problema es que los londinenses no parecieron estar al nivel deseado hasta la entrada del chileno tras el descanso. Pero ya perdían por 2-0.



"No dejen que la buena cara del segundo tiempo los engañe (...) Asistimos al final del partido", dijo el Mirror, para quien el trabajo de Wenger "tiende ahora hacia lo ordinario".

Mira los goles del Bayern Múnich 5-1 Arsenal de la ida de los octavos de Champions League:

Bayern Múnich 5-1 Arsenal: Goles y resumen



Los resultados recientes del Arsenal no auguran una hazaña en el Emirates Stadium, ya que mientras la temporada avanza, las lagunas se van haciendo más visibles.



"Tal vez Wenger haya perdido la confianza de sus jugadores, igual que Ranieri. O tal vez no son lo suficientemente buenos", afirma el Mirror.



Como muchos medios de comunicación ingleses, el tabloide fustiga a un equipo sin fuerza mental, que monopoliza el balón sin tener "la menor idea de qué hacer con él".



Tras el 5-1 en el Allianz Arena, el diario no es optimista para la vuelta: "¿Quién sabe qué nueva afrenta se esconde el martes detrás de la Liga de Campeones?"



Wenger aseguró que entrenará un club la próxima temporada. Si no se da un milagro, parece difícil que sea el Arsenal.



Alineaciones probables del Arsenal vs Bayern Múnich:



Arsenal: Cech - Bellerín, Mustafi, Koscielny, Monreal - Oxlade Chamberlain, Xhaka - Alexis Sánchez (o Welbeck), Walcott, Özil (o Iwobi) - Giroud.



Bayern Múnich: Neuer - Rafinha, Javi Martínez, Hummels, Alaba - Xabi Alonso, Vidal - Robben, Thiago, Ribéry - Lewandowski.

