Arsenal vs. Manchester City: EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV la Premier League

Arsenal vs. Manchester City: EN VIVO EN DIRECTO Los 'Gunners' reciben al cuadro celeste de Pep Guardiola este domingo en el Emirates Stadium por la fecha 30 de la Premier League. Manchester City quiere asegurar ante Arsenal FC su cupo a la Champions League de la próxima temporada.



Arsenal vs. Manchester City, ambos en una situación delicada, se enfrentan en un partido que podría borrar las últimas esperanzas de clasificar a la próxima Liga de Campeones a los 'Gunners', en caso de derrota, y poner un poco más en dificultades a Arsene Wenger.



Difícil decir quién tiene más que perder entre Arsenal, solo sexto con 50 puntos, y Manchester City, tercero, siete unidades por delante y un partido más.



Mientras que los Gunners se juegan lo que les resta de credibilidad y una 19ª temporada consecutiva en Champions, Pep Guardiola se bate con los Citizens para mejorar una clasificación que esperaba mejor. La visita al Emirates, que será seguida en abril de una revancha en Copa de Inglaterra, se anuncia tensa.



Le suerte de Arsene Wenger, cuyo contrato expira al final de una temporada que no está lejos de ser catastrófica, sigue siendo un tema de debate desde hace semanas.



Tras la derrota del sábado (3-1) contra West Bromwich, la cuarta en cinco salidas, aseguró que ya había tomado su decisión sobre su futuro.



Según los medios de comunicación ingleses, los dirigentes le habrían propuesto una prolongación de dos años al término de la temporada.



Wenger afirma tener todo "claro en su mente", pese a que todo no está "arreglado", y hará conocer su decisión pronto. ¿Tal vez tras el partido contra el City?



Queda una pequeña esperanza para un Arsenal al borde del abismo, con dos partidos menos.



En el City, el título está ahora fuera de alcance, ya que Chelsea, le lleva doce puntos de ventaja. Pero el puesto de subcampeón, ocupado ahora por el Tottenham, dos unidades por delante, es posible.



Posibles alineaciones Arsenal vs. Manchester City:



Arsenal: Ospina; Monreal, Koscielny, Mustafi, Bellerín; Ramsey, Xhaka, Welbeck, Mesut Ozil, Walcott; y Alexis Sánchez.



Manchester City: Caballero; Fernandinho, Stones, Nicolás Otamendi, Kolarov; Touré, Sterling, Kevin De Bruyne, Silva, Sané; y Sergio Agüero.



