Los jugadores del Bayern Múnich el chileno Arturo Vidal, expulsado en el Santiago Bernabéu, y Thiago Alcántara, señalaron al árbitro del partido, el húngaro Viktor Kassai, y hablaron de "robo" en favor del Real Madrid en los cuartos de final de la Champions League.



"Es muy fuerte que te roben un partido así, han marcado dos goles en fuera de juego y yo estoy mal expulsado. Un robo así no se puede dar en una competición como la Champions League", criticó Arturo Vidal que recibió una segunda cartulina amarilla muy protestada por una entrada sobre Marco Asensio.



"Teníamos el partido donde queríamos con 1-2, se asustaron y el árbitro empezó su show. Se notó mucho. Ha estado muy feo. En Múnich y aquí nos hemos quedado con uno menos y eso te hace dudar", añadió Arturo Vidal.



El centrocampista chileno no ocultó que la plantilla del Bayern Múnich está "triste y con mucha rabia" por lo vivido en el Santiago Bernabéu. "Un partido como este no puede decidirse por la actuación de un árbitro. Nos quedamos fuera por él".

Video: La expulsión de Arturo Vidal en el partido Bayern Múnich vs. Real Madrid

En la misma línea se mostró Thiago, sin ser tan explícito. "Estos partidos grandes se deciden por pequeños detalles. Lo que molesta es cuando te condiciona algo de fuera. Jamás he opinado de los árbitros pero a este nivel hay que tener a gente de nivel para arbitrar. La eliminatoria podía haber caído para cualquier lado y ha sido condicionada por elementos de fuera", criticó.



Sin embargo, el centrocampista español se mostró en contra de la entrada del vídeo. "No estoy conforme con el uso del videoarbitraje porque desvirtúa la realidad del partido y quita la fluidez al juego. Me gusta el fútbol tan como es. Los futbolistas cometen errores y los árbitros también"

