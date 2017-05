Atlético Madrid respondió con clase y maestría en un mosaico las burlas de los hinchas de Real Madrid [FOTOS]

Atlético Madrid mostró el mensaje "Orgullosos de no ser como vosotros" en un mosaico desplegado antes de partido de vuelta de semifinales de la Champions League, en respuesta al "Decidme qué se siente" de los hinchas del Real Madrid en la ida, que recordaba las finales de Lisboa y Milán.



"Orgullosos de no ser como vosotros", la primera palabra formada por las cartulinas rojas y blancas y el resto de la frase en carteles, fue el mensaje mostrado por los aficionados rojiblancos de la grada lateral del Calderón sobre un fondo de pancartas rojas y blancas que formaron el mosaico sobre las gradas del estadio del Manzanares y al que siguió el himno cantado 'a capella'.



Una respuesta para el "Decidme qué se siente" mostrada por los hinchas del rival de la capital en el estadio de la avenida de Concha Espina, con una gran pancarta del trofeo de la Liga de Campeones con las dos sedes de las finales perdidas por el Atlético Madrid ante el Real Madrid en 2014 y 2016: Lisboa y Milán.



Esas palabras iban acompañadas de un mapa de Europa en el que en cada ciudad donde el Real Madrid ganó cada uno de sus once trofeos continentales tenía una copa dibujada.



El despliegue, que no gustó a los aficionados rojiblancos ni al club, contó con una respuesta bajo un eslogan 'No lo pueden entender', que el conjunto rojiblanco empezó a difundir desde la misma noche de la ida tras la derrota 3-0 en el Bernabéu a través de su cuenta oficial de la red social Twitter.

"Orgullosos de ser del Atleti. Partido a partido", fue aquel mensaje, que dio paso a otro tras la victoria por 1-0 el sábado ante el Eibar: "Saber ganar, saber perder". "Te quiero por tus valores, no por lo que ganas", "Humildad, esfuerzo, equipo, rebeldía" y "Luchamos por nuestros sueños sin que nadie nos regale nada" fueron los siguientes mensajes.



La misma noche previa al partido, en el hotel de concentración del Atlético, los aficionados que acudieron a saludar a sus ídolos antes de que se recluyeran para el encuentro, mostraron otro mensaje de esfuerzo: 'Hasta la última gota de sangre'.



El mosaico de esta tarde fue la última muestra de apoyo de la afición rojiblanca antes de que el balón decida el segundo finalista de la Liga de Campeones 2016-17, que se enfrentará al Juventus italiano.

Antoine Grizman anotó el 2-0 de penal en el Real Madrid vs. Atlético Madrid. (Video: América)

