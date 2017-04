Atlético Madrid vs. Leicester City: EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV la Champions League

Atlético Madrid vs. Leicester City : EN VIVO EN DIRECTO El cuadro Colchonero recibe a los Foxes este miércoles en el estadio Vicente Calderón por el partido de ida de los cuartos de final de la Champions League. Atlético Madrid espera un triunfo abultado ante Leicester City, que llega en firme ascenso. (1:45 p.m. | ESPN 2) (20:45 p.m. de Madrid) (Transmite para España: Bein Sports)

Seis triunfo seguidos antes de la derrota ante Everton por la Premier League, son la prueba de la mejoría del Leicester del estratega Craig Shakespeare, que en el Atlético Madrid vs. Leicester City, procurará seguir con la estela de equipo sorpresa que le dio el título de la Premier League y la asombrosa clasificación a los cuartos de final de la Champions League.

Leicester City se ha recuperado tras la polémica salida del estratega italiano Claudio Ranieri, quien condujo al histórico logro en el fútbol inglés, que dio la vuelta al mundo. Lamentablemente en la presente campaña no se pudo imitar esa gesta, con el atacante Jamie Vardy a la cabeza. Ahora el desafío es mayor en un Atlético Madrid vs. Leicester City, de tanta importancia.

"En este momento, va mejor de lo que me imaginaba, mejor que en mis sueños", dijo Shakespeare, quien fue asistente del técnico italiano Ranieri destituido, en la previa del Atlético Madrid vs. Leicester City.



Shakespeare ha recuperado la presión incesante frente a los rivales, el contraataque y el esquema 4-4-2, así como la inspiración de Vardy frente a la portería contraria y la lucha por dominar el mediocampo.



El panorama para los Foxes antes del Atlético Madrid vs Leicester City es incontestable: cinco victorias consecutivas en la Premier League -aunque el último partido lo perdieron 4-2 con el Everton-, una remontada espectacular hasta la 11ª posición y la eliminación del Sevilla en octavos de final de Champions League.

Sin embargo, el pasado fin de semana ante el Everton el Leicester mostró que no es imbatible y que deberá sudar la camiseta si quieren imponerse al Atlético Madrid. "Realmente no hay desgaste tras la derrota", dijo Shakespeare, quien intentará levantar el ánimo de sus jugadores.



En el Vicente Calderón, se enfrentarán a un equipo duro en el campo y con gran efectividad en el contraataque, gracias a la rapidez del francés Antoine Griezmann, quien está siendo codiciado por los mejores clubes europeos.

Desde que el Atlético Madrid perdió ante el Barcelona a finales de febrero, los pupilos de Diego Simeone han encadenado ocho encuentros sin derrota, de los cuales seis victorias.



Además, los 'colchoneros' vienen de empatar ante el Real Madrid el sábado en el Bernabéu (1-1), después de que Griezmann anotara un bello tanto que igualó el derbi madrileño.



"Todos los partidos (de cuartos de final) se anuncian como buenos encuentros, difíciles de jugar. En nuestro caso, no será bonito verlo, pero sí intenso", señaló Griezmann.



Por su parte, el lateral izquierdo Filipe Luis aseguró que afrontan con "mucha ilusión" la Liga de Campeones, aunque saben lo complicado que son las eliminatorias en la Champions League: Nosotros no somos favoritos, no lo creemos".

Así fue el último duelo de Atlético Madrid ante Bayer Leverkusen que le dio el pase a cuartos de Champions League:

Atlético Madrid 0-0 Bayer Leverkusen: Resumen

Sin embargo, Filipe Luis precisó que saben "cómo abordar los cuartos de final" porque han disputado esta fase en los últimos tres años.



Pero, el meta del Leicester Kasper Schmeichel contestó rápidamente sin amilanarse a la historia reciente de su rival: "Es una cuestión de confianza".

"Disponemos de jugadores para eso. Siempre fuimos capaces de realizar este tipo de cosas", explicó el danés haciendo gala del lema de su equipo: "Fearless" ("Sin miedo").



La gran novedad en la lista rojiblanca es la presencia de Nico Gaitán, que ha recibido el alta médica y que ya está a disposición de Diego Pablo Simeone, pero el argentino trabajó en la sesión de preparación con el mismo equipo que empató contra el Real Madrid.



El triunfo 2-0 de Leicester City sobre Sevilla que le permitió entrar a los cuartos de final de la Champions League:

Sevilla 2-0 Leicester City: Goles y resumen

"Nico Gaitán ha recibido este martes el alta médica tras el entrenamiento matinal", que "sufría 'una artritis en el metatarso-falángica del primer dedo del pie izquierdo', señaló el conjunto madrileño en un comunicado de prensa.



El atacante francés del Atlético Madrid, Kevin Gameiro, sigue con molestias físicas y, por tanto, se perderá el enfrentamiento. Normalmente Simeone alineará en la delantera a Griezmann y a Fernando Torres.



Un mosaico de 45.000 cartulinas teñirá el Vicente Calderón de rojiblanco para animar al equipo en los momentos previo al partido.



Atlético Madrid, finalista de la Liga de Campeones en 2014 y 2016, buscará seguir su viaje hacia la final de Cardiff, lo que supondría su tercera final en los últimos cuatro años.

Alineaciones probables del Atlético Madrid vs. Leicester City:



Atlético Madrid: Oblak, Juanfran, Savic, Diego Godin, Filipe Luis, Saul, Gabi, Koke, Carrasco, Antoine Griezmann, Fernando Torres.



Leicester City: Schmeichel, Simpson, Huth, Benalouane, Fuchs, Mahrez, Ndidi, Drinkwater, Albrighton, Okazaki, Jamie Vardy.

