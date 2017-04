Atlético Madrid vs. Leicester City: EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV Champions League

Atlético Madrid vs. Leicester City: EN VIVO EN DIRECTO El equipo Colchonero visita a los Foxes este martes en el King Power Stadium por el partido de vuelta de los cuartos de final de la Champions League. Atlético Madrid deberá capitalizar la ventaja de 1-0 ante Leicester City conseguida en la ida. (1:45 p.m. | Fox Sports)



Atlético Madrid vs. Leicester City, es una de las llaves más parejas de los cuartos de final. Los ingleses deberán encontrar el equilibrio entre los aspectos emocional y estratégico, lo intentará todo para remontar y seguir en la Champions League.



"El ambiente va a ser caliente, ellos tienen ventaja. Nosotros no lo somos (favoritos), pero lo intentaremos todo", declaró Craig Shakespeare en la rueda de prensa previa al Atlético Madrid vs. Leicester City.



Leicester City busca otra temporada de ensueño, tras lograrlo el pasado año con el título de la liga, pero el técnico les ha pedido que controlen su ansiedad en el King Power Stadium.



"Como jugador tienes que conseguir el equilibrio correcto, pero creo que lo tengo dentro de la plantilla", declaró Shakespeare en la rueda de prensa previa al enfrentamiento.



"Realmente no tengo problemas con eso. Debes mantener el fuego dentro de ti, pero también la cabeza fría y ser inteligente a veces", prosiguió el entrenador, quien ha revertido la precaria situación del equipo en la liga inglesa en los últimos encuentros tras el despido del italiano Claudio Ranieri.



"Hemos demostrado en los últimos 18 meses que somos capaces de cualquier cosa", añadió Shakespeare, antes de revelar que el capitán Wes Morgan estuvo ejercitándose para comprobar su estado de forma antes del choque.



El defensa se ha perdido los últimos seis encuentros con el Leicester debido a unos problemas en su espalda, aunque se ha entrenado junto a sus compañeros en los últimos tres entrenamientos.



Shakespeare no podrá contar seguro con el acompañante de Morgan en el eje central de la defensa, el alemán Robert Huth, suspendido.



Leicester intentará repetir la remontada del Sevilla tras caer por 2-1 en el Sánchez Pizjuán y, luego, ganar por 2-0.



Los ingleses crearon ocasiones de gol en el Vicente Calderón, pero cedieron debido al pena máxima que provocó Marc Albrighton al francés Antoine Griezmann, que precisamente transformó el penal.

Atlético Madrid 1-0 Leicester City: Resumen y gol

Leicester City deberá ser más efectivo en el ataque que en el encuentro de ida y contener la contraofensiva del Atlético Madrid.



"Necesitamos atacar más. Tenemos que recuperar el gol, pero al mismo tiempo, debemos estar atentos a jugadores como Griezmann. Tenemos que cerrar sus espacios porque es un equipo muy bueno al contraataque", precisó Shakespeare.



"Estamos en casa, necesitamos ser más poderosos de los que fuimos, pero respetuosos con los adversarios también", añadió.



Por su parte, el Atlético Madrid buscará alcanzar las semifinales por tercera vez consecutiva en una competición que se le resiste tras perder las final ante el Real Madrid en 2014 y 2016.



El técnico 'colchonero', el argentino Diego Simeone, recupera para este duelo al francés Kevin Gameiro, quien ha visto desde la grada los últimos cinco encuentros.



Koke, Saúl Ñíguez, Gabi y Griezmann también volverán a la titularidad tras descansar el sábado en la victoria de su equipo frente al Osasuna por 3-0.



"No va a distar mucho del partido que se vio en España: un partido duro y con un resultado corto, donde los detalles serán determinantes para uno y otro equipo", pronóstico el técnico rojiblanco.



"Lo mejor que lleva haciendo este equipo en los últimos años es competir. Competir en cada competición que juega lo hace diferente y es un punto importante que tiene este grupo", añadió el preparador argentino.



Frente al equipo navarro, el Atlético Madrid volvió a mostrar su debilidad en los penales al fallar dos lanzados por el belga Yannick Carrasco y el ghanés Thomas Partey. "No puedo explicar nada, es una acción individual y es muy difícil de explicar. No es mala suerte", declaró Simeone.



Griezmann, en cambio, insiste en preparar el lanzamiento desde la pena máxima a sabiendas que es el peor jugador del equipo en esta faceta: tres errores de cuatro intentos. Pero, el francés fue quien transformó el penal de la victoria frente al Leciester en el Vicente Calderón el pasado miércoles.

Posibles alineaciones del Atlético Madrid vs. Leicester City:



Leicester City: Schmeichel - Simpson, Benalouane, Chilwell, Fuchs - Mahrez, Drinkwater, Ndidi, Albrighton - Vardy, Slimani



Atlético Madrid: Oblak - Juanfran, Savic, Godin, Filipe Luis - Saúl, Gabi, Koke, Carrasco - Griezmann, Torres.

