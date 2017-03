Atlético Madrid vs. Sevilla: "Será un partido decisivo y extremo", dijo DT Jorge Sampaoli

El entrenador del Sevilla, el argentino Jorge Sampaoli, manifestó este que "después de la eliminación de la Champions", acaecida el martes, el del domingo ante el Atlético Madrid es "un partido definitorio ante un gran rival que viene encumbrado y estimulado para recuperar posiciones en la Liga".



Jorge Sampaoli auguró que será "un partido extremo", ya que el Vicente Calderón "es un escenario muy complicado incluso para Real Madrid o Barcelona".



El argentino Jorge Sampaoli comentó que Atlético Madrid "se va a tomar el partido como una final" pero advirtió que "para el Sevilla es igual" porque debe "defender la tercera plaza que tanto costó alcanzar".



El técnico suramericano advirtió que si su equipo "muestra un bajón anímico, va a padecer" contra el Atlético Madrid pero presiente "que no va a ser así" a pesar de que el Sevilla sufrió "un desgaste terrible y el único trabajo físico que puede hacerse es el descanso".



Sin embargo, Jorge Sampaoli ha "preparado a los jugadores para un encuentro con mucha intensidad sabiendo que después de la derrota, te tienes que levantar y soñar en lo que viene" porque "no hay tiempo de amargarse en el fútbol", donde "no hay presente ni pasado, sólo futuro", dijo.



El técnico sevillista reiteró que el mediapunta francés Samir Nasri "es muy importante" pero lamentó su expulsión en Leicester "por la adrenalina del momento y tras ser muy provocado", si bien matizó que "fue exagerada la tarjeta roja" y le parece "injusto que le caiga encima la eliminación".



Jorge Sampaoli insistió en que "el Sevilla estuvo a la altura de la Champions pero detalles impidieron seguir adelante sin ser superado por el rival", por lo que consideró que la salida del primer torneo continental "no fue un fracaso futbolístico".



En este sentido, el entrenador argentino admitió "fallar dos penaltis te termina eliminando" e indicó que "después de probar con seis jugadores" que han fallado penas máximas esta temporada, debe "acertar en la elección del próximo lanzador para que esta racha termine.

