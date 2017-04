Atlético Nacional vs. Estudiantes: EN VIVO EN DIRECTO El cuadro colombiano enfrenta a equipo 'Pincharrata' este miércoles

en el estadio Ciudad de La Plata por la fecha 3 del Grupo 1 de la Copa Libertadores. Atlético Nacional busca su primer triunfo ante Estudiantes, que tampoco logró sumar de a tres en lo que va del torneo. (5:30 p.m. | Fox Sports 2)



Atlético Nacional vs. Estudiantes será un partido de dos equipos necesitados de triunfos y que podrían jugarse sus últimas opciones por el pase a la siguiente ronda de la Copa Libertadores. Ambos clubes quieren salir del fondo de su grupo.



De manera inesperada, ambos equipos coincidieron en un arranque muy malo y ocupan las últimas posiciones en el Grupo 1, en el que Atlético Nacional perdió 2-1 en su visita al Barcelona ecuatoriano y cayó como local ante Botafogo (0-2).



Estudiantes, en tanto, tampoco pudo hacer pie y cayó por 2-1 en Brasil frente a Botafogo, mientras que la semana pasada sucumbió en La Plata frente a Barcelona (0-2).



Así, el Atlético Nacional vs. Estudiantes por la tercera fecha será el duelo de la urgencia de obtener un resultado positivo, pues una nueva derrota significará para el vencido prácticamente quedar prematuramente fuera de la Copa Libertadores.



Atlético Nacional vs. Estudiantes EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV la Copa Libertadores Atlético Nacional vs. Estudiantes EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV la Copa Libertadores

Estudiantes se animó a concretar el regreso a las canchas del presidente del club, 'La Bruja' Juan Sebastián Verón, uno de sus máximos ídolos históricos, que a los 42 años decidió volver a calzarse los pantalones cortos sólo para disputar la Copa Libertadores que alzó como campeón en la edición 2009.



Sin embargo, más allá de mostrar destellos de su jerarquía, la 'Brujita' Verón pesó poco en su regreso frente a Barcelona, en un partido en el que el equipo 'pincha' mostró serios problemas en el ataque ante un adversario ecuatoriano que no perdonó cuando tuvo sus ocasiones.



Del otro lado, Atlético Nacional también ha mostrado una imagen muy desdibujada respecto del equipo que se consagró campeón hace menos de un año, pero que luego perdió buena parte de su plantel, sin que el recambio pudiera alcanzar los mismos resultados.



"Tenemos que compensar las características de los hombres que se fueron con una mejor conceptualización de juego. Nadie está cómodo con los resultados, por la exigencia que tenemos. Haber perdido contra Botafogo no nos deja tranquilos; teníamos que ganar. Ahora tenemos que ir a Argentina a resucitar o despedirnos de la Copa", advirtió el DT Reinaldo Rueda.



Al menos en la liga colombiana, el 'verdolaga' no tiene tantos problemas y acaba de pasar a cuartos de final con un triunfo sobre Envigado (2-0), mientras que en el campeonato argentino, Estudiantes empató 0-0 con Newell's el sábado pasado, y ocupa un expectante tercer puesto con 38 puntos tras veinte fechas, a seis unidades del líder Boca Juniors.



Por el lado local, el entrenador Nelson Vivas volverá a ubicar a Verón como titular en una formación con dos ausencias confirmadas -Israel Damonte se lesionó y Sebastián Dubarbier debe purgar una sanción por expulsión- y otras dudas por distintas dolencias.

💬 #ConferenciaDePrensa Nelson Vivas: "Verón está bien, el otro día el tiempo que jugó lo hizo bien. Confiamos en como está él" pic.twitter.com/hSGXNeetlg — Estudiantes de L.P. (@EdelpOficial) 18 de abril de 2017

Alineaciones probables del Atlético Nacional vs. Estudiantes:



Estudiantes: Mariano Andújar, Facundo Sánchez, Jonathan Schunke, Leandro Desábato y Matías Aguirregaray, Augusto Solari, Santiago Ascacibar, Sebastián Verón y Lucas Rodríguez, Juan Otero y Javier Toledo.



Atlético Nacional: Franco Armani - Daniel Bocanegra, Carlos Cuesta o Francisco Nájera, Alexis Henríquez, Farid Díaz - Aldo Leao Ramírez, Diego Arias - Macnelly Torres, Andrés Ibargüen, Dayro Moreno y Luis Carlos Ruiz.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.