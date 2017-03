Barcelona: Los candidatos para reemplazar a Luis Enrique [FOTOS]

Luis Enrique declaró que dejará el banquillo del Barcelona al final de temporada, por ello los medios españoles ya lanzaron a los candidatos a ponerse el buzo azulgrana la próxima temporada.



En esta nota te presentamos quienes suenan como posibles reemplazantes de Luis Enrique en el banco del Barcelona.



Laurent Blanc.- El nombre del extécnico de la selección francesa y el PSG suena como uno de los posibles candidatos a suceder a Luis Enrique. Ya ha dirigido un vestuario lleno de estrellas y en el pasado su nombre sonó en Barcelona.



Frank De Boer.- Fue un jugador importante del Barcelona y como técnico estuvo al frente del Inter de Milán y el Ajax de Holanda. Conoce el estilo del fútbol holandés y del Barza.



Ronald Koeman.- Otro holandés que conoce el estilo del Barcelona. Actualmente dirige al Everton de Inglaterra, pero no ha renovado contrato. No es un secreto que quiere regresar a Cataluña.



Eusebio Sacristán.- Realiza una buena campaña con la Real Sociedad, además, ha dirigido la filial del Barcelona. Por eso su nombre suena fuerte como candidato a ponerse el buzo culé.



Juan Carlos Unzue.- El segundo entrenador del Barcelona, también podría ocupar el cargo de Luis Enrique. Conoce a los jugadores y ha tenido dos experiencias como entrenador.



Ernesto Valderde.- Uno de los candidatos favoritos para la directiva. No es la primera vez que su nombre suena para asumir la dirección técnica del Barcelona. Actualmente dirige al Athletic.