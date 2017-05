Barcelona: Ernesto Valverde es el nuevo técnico azulgrana

Ernesto Valverde entrenará al FC Barcelona, flamante campeón de la Copa del Rey en España, las dos próximas temporadas, en reemplazo de Luis Enrique, anunció el club catalán este lunes.



Confirmando lo adelantado por la prensa deportiva, el presidente del Barcelona, Josep Bartomeu, anunció que el nuevo técnico es Ernesto Valverde, que tiene 53 años y las últimas cuatro temporadas estuvo en el banquillo del Athletic de Bilbao.



Poco después, el Barcelona precisó en su página web que entrenará al Barcelona las dos próximas temporadas. Será presentado este jueves.



"He hablado con Ernesto Valverde, le he trasladado la decisión. Está muy feliz, muy ilusionado. Esto de entrenar al Barcelona es un reto apasionante", dijo Bartomeu tras una reunión en Barcelona de la junta directiva del club.



"Tiene capacidad, tiene criterio, tiene conocimientos. Es un amante del fútbol base", además de "un estilo de trabajar propio de este club", en el que el ahora entrenador militó como jugador entre 1988 y 1990, añadió Bartomeu.

El presidente elogió la "gran aportación" de Luis Enrique Martínez, quien en marzo adelantó que no seguiría y en tres temporadas cosechó nueve títulos, el último de ellos la Copa del Rey, el sábado contra el Alavés.



Sin embargo, "somos un club autoexigente que siempre buscamos la excelencia", matizó Bartomeu, tras una temporada en la que el Barça quedó subcampeón de la Liga española (por detrás del Real Madrid) y no alcanzó la final de la Liga europea de Campeones. "He ahí el reto, seguir con los éxitos deportivos", insistió.



Ernesto Valverde llega a Barcelona con la misión de reconstruir un equipo que tras una década dominando el fútbol español empieza a mostrar señales de debilidad.



Famoso por combinar firmeza y mano izquierda, el técnico estuvo dirigiendo al Athletic de Bilbao los últimos cuatro años, en los que cosechó una Supercopa de España, en 2015, precisamente ante el Barcelona. Su carrera como entrenador incluye también el Valencia, el Villarreal, el Olympiakos griego y el Espanyol.

