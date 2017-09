Barcelona se rinde y Philippe Coutinho se queda en Liverpool tras frustradas negociaciones

Barcelona habría finalmente renunciado a intentar fichar al brasileño del Liverpool Philippe Coutinho en este mercado de inicio de temporada, tras la negativa del equipo inglés a una última oferta azulgrana, según la prensa deportiva catalana.



"Definitivo: el Barcelona no fichará a Coutinho", titula la edición en línea del diario Sport, aclarando que "el club ha tomado la decisión de no insistir en las últimas horas de mercado".



El mercado de fichajes cerró la pasada medianoche en Europa, pero en España sigue abierto hasta este viernes. "El club inglés ha dicho 'no' de forma definitiva a la marcha de Philippe Coutinho en el actual mercado estival", afirmó, por su parte, el Mundo Deportivo, citando "fuentes cercanas al Liverpool".



Liverpool habría rechazado la última oferta presentada a última hora del jueves por el Barcelona que rondaría, según Sport, los 150 millones de euros entre fijo y variables.

Tras esa oferta, "hoy han continuado las intensas gestiones para que el internacional brasileño fichara por el club, pero han sido infructuosas", según ese mismo diario.



"El Barcelona ya se había hecho la idea de la dificultad que entrañaba que el Liverpool aceptara su propuesta y se ha plantado a pocas horas de que se cierre el mercado de fichajes (en España) a medianoche", escribió Mundo Deportivo.



Así, pese a la insistencia del Barcelona y las medidas de presión tomadas por el propio Coutinho para forzar su salida como pedir el 'transfer request', el brasileño seguirá en el Liverpool.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.