Barcelona vs Alavés. EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV la Liga Santander

Barcelona vs. Alavés: EN DIRECTO ONLINE TV El cuadro azulgrana enfrenta al equipo albiazul este sábado en el estadio Medizorroza por la fecha 2 de la Liga Santander. Barcelona busca un triunfo ante Alavés en su largo camino al título y con la mirada puesta en Paulinho. (11:15 a.m.hora peruana) (18:15 horas de España) (TV: ESPN 2 para Perú y América) (TV española: beIN Sports)



Barcelona vs. Alavés podría ser la oportunidad para el debut del brasileño Paulinho. Pero la expectativa se centrará en la necesidad de contar del reciente refuerzo francés Dembelé, que rompió el mercado de pases un día antes del duelo por la Liga Santander.



Pese a que no contará con Luis Súarez para el Barcelona vs. Alavés, el técnico azulgrana Ernesto Valeverde recibió la buena noticia de su pronta recuperación. No fue convocado para este partido pero estará disponible para la selección uruguaya de cara a las Eliminatorias Rusia 2018.



Por lo pronto la responsabilidad del equipo en el campo de juego recaerá en Lionel Messi, tan como ocurrió en el triunfo 2-0 ante Betis la fecha pasada. Esta vez el argentino estará acompañado por el recuperado Andrés Iniesta; y los atacantes Deulofeu y Paco Alcácer de cara al Barcelona vs. Alavés. No obstante, Rafinha continúa el proceso de rehabilitación física y es una baja ya conocida.

Video: Primer gol de Barcelona a Real Betis

Para el Barcelona vs. Alavés el estratega culé decidió prescindir de Arda Turan, Digne, Marlon, Munir, Douglas y Vermaelen. La apuesta de Valverde es clara y espera con triunfos recuperar la confianza y convecer a los jugadores tras la fallida Supercopa de España.



Una victoria del Barcelona en su visita al Alavés permitiría reconciliar a la hinchada con el equipo y le daría un respiro al plantel respecto a su descontento con las acciones de la directiva tras dejar ir a Neymar al PSG. Dembelé podría ser el elemento de paz.



Si bien es cierto la Liga Santander recién ha empezado, la idea es mantener el ritmo del Real Madrid, sin perder de vista el inicio de la fase de grupos de la Champions League en setiembre. Por ello un segundo triunfo de la era Valverde será vital para preparar al renovado equipo azulgrana con un tridente inédito: Messi, Suárez y Dembelé.



El equipo titular azulgrana para el Barcelona vs. Alavés podría repetirse la ecuación con Sergi Roberto y Sergio Busquets con Deulofeu. Siempre y cuando Messi aparezca en su real dimensión.

Alineaciones probables del Barcelona vs. Alavés:



Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Javier Mascherano, Samuel Umtiti, Jordi Alba; Ivan Rakitic, Sergio Busquets, Sergi Roberto; Deulofeu, Paco Alcácer y Lionel Messi.



Alavés: Pacheco; Alexis, Ely, Vigaray; Wakaso, Garcia, Ibai, Pedraza, Burgui; Santos y Sobrino.

