Barcelona vs. Athletic Bilbao: EN VIVO ONLINE TV EN DIRECTO la Copa del Rey

Barcelona vs. Athletic Bilbao: EN VIVO EN DIRECTO El cuadro azulgrana recibe al conjunto vasco este miércoles en el estadio Camp Nou por el duelo de vuelta de los octavos de final de la Copa del Rey. (3:15 p.m. | DirecTv 610)



Barcelona vivirá el primer momento culminante de la temporada, ya que necesita remontar el 2-1 conseguido por el Athletic de Bilbao en la ida.



Precisa el equipo de Luis Enrique abandonar ese bucle en el que se encuentra desde el inicio del año. Todavía no ha ganado en 2017. A la derrota en San Mamés se sumó el empate cedido en Villarreal (1-1), en dos partidos presididos por polémicas arbitrales y, también, por las dudas en el juego del Barça.



El Barcelona vs Athletic Bilbao es un cara y cruz, un momento importante de la temporada que llega demasiado pronto, puesto que los azulgranas a estas alturas del año y de la competición no suele sufrir apreturas clasificatorias ni eliminatorias.

Además, Barcelona anda enredado en guerras ajenas al juego. Gerard Piqué ha sido el portavoz del equipo y seguramente también del club al quejarse por los arbitrajes sufridos en Bilbao y en Villarreal, hasta el punto de que podrían sancionarle por sus declaraciones.



En el plano deportivo, Luis Enrique tiene unas cuantas dudas. Empezando por la portería. Una vez recuperado Jasper Cillesen de la lesión con la que volvió de las vacaciones navideñas, el holandés, suplente de Ter Stegen, podría ocupar la portería, aunque debido precisamente a su inactividad, el alemán es el mejor posicionado.



En la defensa seguramente volverá a contar la misma que alineó en la ida (Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Alba). Dos de ellos, Umtiti y Alba, descansaron en Villarreal donde entraron Mascherano y Digne.



El lateral izquierdo centra uno de los problemas defensivos de Barcelona. Si Alba no estuvo a buen nivel en el partido de Copa del Rey, Digne firmó un papel brillante en Villareal. Ambos jugadores tuvieron incidencia en alguno de los goles encajados.



En la delantera, el Barcelona volverá a contar con la fortaleza de su tridente, aunque más allá de la puntería de Lionel Messi, autor de dos goles de falta en los dos últimos partidos jugados, el equipo encuentra a faltar la de Neymar, que no marca desde el 19 de octubre y casi acumula 1000 minutos en el dique seco, y también en parte de la Luis Suárez.

Lionel Messi marcó uno de sus mejores goles ante Athletic Bilbao en la Copa del Rey 2015:

Parece que no ha encontrado Luis Enrique la buena combinación en el centro del campo. Por eso, en una posición clave, necesita la máxima consistencia, pero sobre todo la máxima creatividad para remontar el 2-1 de la ida.

Athletic Bilbao defenderá la ventaja



Athletic Bilbao llegará a Barcelona con numerosas bajas, pero preparado y dispuesto a defender su mínima ventaja, el valioso 2-1 de la ida del pasado jueves en San Mamés.



Hasta siete jugadores está obligado a descartar Ernesto Valverde. En algún caso por enfermedad (Yeray), en otros por lesión (De Marcos, Kepa, Lekue, Aketxe) y tampoco podrán jugar los sancionados Raúl García e Iturraspe.



Raúl García, Marcos y Yeray son indiscutibles en el once; Kepa es el meta titular en LaLiga, Iturraspe ya no es titular pero realizó un gran partido en la ida y Lekue posiblemente hubiese jugado mañana.



Aún sin todos ellos, el Txingurri quiere que su equipo muestre la capacidad competitiva que acostumbra y que resume San José en una frase con la que avanza van a Barcelona a "sufrir para disfrutar".



Una idea que resume las intenciones de un Athletic que quiere repetir la gesta de hace 40 años ante el Barça de Johan Cruyff en el único duelo europeo con el Barcelona, cuando hizo valer el 2-1 de la ida con un 2-2 en el Camp Nou.



En cuanto al equipo que pueda poner en liza, Valverde quizás se decida a repetir la novedad táctica que tan buen resultado le dio en la ida, un 4-4-2 muy presionante en campo rival que maniató la salida de balón de los de Luis Enrique.



Aunque debe encontrar relevo para Iturraspe y Raúl García, dos de los grandes destacados del encuentro. Beñat y Mikel Rico se perfilan como principales opciones. Y habrá que ver también si mantiene la a Saborit por la banda izquierda o, ante la falta de Raúl, se decide por otro jugador más ofensivo, Iker Muniain o Markel Susaeta.

🎥 Así ha sido el último entrenamiento previo al decisivo partido de Copa contra el Athletic https://t.co/noJm76sdgG https://t.co/PKrd6gaWd6 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) 10 de enero de 2017

Alineaciones probables del Barcelona vs. Athletic de Bilbao:



Barcelona: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Alba; Busquets, Rakitic, Andrés Iniesta; Lionel Messi, Luis Suárez y Neymar.



Athletic de Bilbao: Iraizoz; Bóveda, Etxeita, Laporte, Balenziaga; Beñat, San José, Mikel Rico, Saborit; Williams y Aduriz.

