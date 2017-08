Barcelona vs. Chapecoense: EN DIRECTO ONLINE TV EN VIVO por el Trofeo Joan Gamper

Barcelona vs Chapecoense: EN VIVO EN DIRECTO Culés ganan 3-0 El cuadro azulgrana enfrenta al conjunto brasileño en el Camp Nou por el tradicional partido amistoso Trofeo Joan Gamper. Barcelona juega ante Chapecoense en duelo de presentación del plantel ante los hinchas azulgranas. (ESPN 2) Sigue el MINUTO A MINUTO, las incidencias y goles por Trome.pe



La inesperada marcha de Neymar al PSG ha dejado 222 millones de euros en la arcas del club catalán, pero ésta aun no ha tenido tiempo para invertirlos en mejorar la calidad de la plantilla.

MIN 28: Lionel Messi decretó el 3-0, su primer gol en el Camp Nou en la temporada 2017-2018.

Barcelona vs. Chapecoense: Gol de Lionel Messi

MIN 11: Sergio Busquets aumentó la cuenta con un soberbio remate de fuera del área.

Barcelona vs. Chapecoense: Gol de Sergio Busquets

MIN 6: Deulofeu abrió el marcador para Barcelona tras genial acción de Rakitic.

Barcelona vs. Chapecoense: Gol de Deulofeu

Alineaciones el Barcelona vs. Chapecoense:

Barcelona: Ter Stegen, Gerard Piqué, Jordi Alba, Samuel Umtiti, Andrés Iniesta, Ivan Rakitić, Sergio Busquets, Aleix Vidal, Lionel Messi, Luis Suárez y Deulofeu.



Chapecoense: Elias Curzel, Alan Ruschel, Apodi, Victor Ramos, Reinaldo, Moisés Ribeiro, Luiz Otavio, Neném, Lucas Mineiro, Wellington Paulista y Lourency.

Minuto a Minuto del Barcelona vs. Chapecoense:



Previa del Barcelona vs. Chapecoense:



Sin el astro brasileño, Mathieu (Sporting de Portugal) ni Masip (Real Valladolid), pero habiendo recuperado a Deulofeu, subido a Marlon Santos del filial y fichado a Semedo, procedente del Benfica, se presentará el nuevo Barça de Ernesto Valverde antes de medirse al Chapecoense.



Será un Gamper especial, porque servirá para rendir homenaje a las 76 víctimas mortales de aquel accidente aéreo entre las que se encontraba la práctica totalidad de la plantilla del conjunto brasileño.



Una hora antes, a las 19.30 horas, se presentará ante la parroquia del Camp Nou un Barça todavía en construcción. Douglas Pereira, Thomas Vermaelen, Sergi Samper y Munir el Haddadi han regresado a las disciplina azulgrana tras sus respectivas cesiones y aun no se les ha encontrado acomodo en otra parte. Y los que tiene que ocupar el vacío dejado por Neymar todavía no han llegado.



Interesan el defensa Íñigo Martínez (Real Sociedad), los centrocampistas Jean Michäel Seri (Niza), José Paulo Bezerra 'Paulinho' (Guangzhou Evergrande) y Philippe Countinho (Liverpool) y el delantero Ousmane Dembélé (Borussia Dortmund).

Aquí se juega el Barcelona vs. Chapecoense:

Quienes no podrán disputar el Gamper son Thomas Vermaelen y André Gomes, lesionados contra el Nàstic en el último amistoso de pretemporada.



Vermaelen sufrió una contusión en la rótula de la rodilla izquierda y André Gomes un golpe en el cadera izquierda y ambos llevan dos días ejercitándose al margen de sus compañeros.



A una semana de disputar el primer partido oficial de la temporada -la ida de la Supercopa de España ante el Real Madrid- el Barcelona sigue buscando las piezas que le faltan a su engranaje para volver a aspirar a todo. Mañana, en el Gamper, se podrán sacar pocas conclusiones de lo que tiene que ser el Barça 2017-18.

