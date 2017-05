Barcelona vs. Eibar: EN DIRECTO EN VIVO TV ONLINE la Liga Santander

Barcelona vs. Eibar: EN DIRECTO ONLINE TV El cuadro azulgrana enfrenta al equipo vasco este domingo en el Camp Nou por la última fecha de la Liga Santander. Barcelona obligado a ganarle a Eibar y con la esperanza que Real Madrid pierda ante Málaga para alcanzar el título del torneo español. (1:00 p.m. | ESPN 2) (20:00 horas de España) (TV: BeIN Sports para Europa)



Barcelona vs. Eibar será la última chance del cuadro culé para sumar tres puntos y mantenerse a la espera. Con la ventaja deportiva de enfrentamientos con Real Madrid, solo le sirve ganar y que Real Madrid caiga para coronarse en LaLiga.



Real Madrid mantuvo en jaque a los azulgranas hasta el último miércoles que logró un triunfo ante Celta de Vigo, y despojarlos del liderato. Los merengues sacaron tres puntos de ventaja previo al Barcelona vs. Eibar.



Los azulgranas tienen la ilusión de un triunfo y que la historia se repita como en las dos temporadas seguidas en los inicios de los 90'. Incluso el propio técnico Luis Enrique fue protagonista de aquella hazaña inimaginable.



Pero el margen de error de Barcelona y Real Madrid sido llevado con los mejores resultados. Cinco triunfos seguidos en la recta final de la liga española para ambos equipos. No se dieron tregua. Incluso los rivales de turno no tienen mayores aspiraciones.

Barcelona no podrá contar con tres jugadores: Mathieu, Aleix Vidal, Rafinha y Javier Mascherano, quienes se despedirán de la liga desde las tribunas del Camp Nou. Pero que aguardan la final de la Copa del Rey ante Deportivo Alavés.



Las novedades para el estratega Luis Enrique, podrían ser la inclusión de Gerard Piqué y Sergi Roberto, ambos aptos para afrontar el Barcelona vs. Eibar.



No obstante, más allá de las dudas en la parte defensiva, Barcelona apelará a sus indiscutibles Neymar, Luis Suárez y Lionel Messi en plenitud. La MSN estará acompañada por Andrés Iniesta, Rakitik y Busquets.

Por su parte, Eibar busca un octavos lugar, que no otorga cupo alguno para competiciones europeas, pero en el largo plazo significa una ganar suma de dinero por los derechos de televisión de esta y las siguientes temporadas.



Barcelona llega en su mejor momento, pese a quedar eliminado de la Champions League, ganó el clásico y luego encadenó seis victorias seguidas. Incluso, la media de goles es superior para los azulgranas, que suele golear por 4 tantos o más al cuadro vasco.

Alineaciones probables del Barcelona vs. Eibar:



Barcelona: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Alba; Sergio Busquets, Rakitic, Iniesta; Messi, Luis Suárez y Neymar.



Eibar: Yoel o Riesgo; Capa, Gálvez, Lejeune, David Juncà; Pedro León, Escalante, Dani García, Inui o Bebé; Kike García y Sergi Enrich.

