Barcelona vs. Eibar: El cuadro culé recibe en el Camp Nou al equipo de los Armeros por la fecha 38 y última de la Liga Santander. Los azulgranas buscan un triunfo para mantener la ilusión del título del torneo español. Pero depende de su clásico rival Real Madrid.



Barcelona enfrenta este domingo a Eibar a partir de las 13:00 horas de Perú y las 20:00 horas de España con el firme proposito de cumplir el deber de ganar y con la esperanza de una derrota de Real Madrid ante Málaga. Único resultado que le daría el título.



El duelo será transmitido para Latinoamérica por ESPN 2 a través de la señal pagada de Tv. En España se podrá ver el partido por BeIN Sports #LaLiga. Eso sí, todas las incidencias, goles y mejores jugadas las tendrás en tiempo real a través de Trome.pe

El último triunfo de Barcelona en la Liga fue ante las Palmas por 4-1:

Barcelona 4-1 Las Palmas: Goles y resumen

País, horario y canales de televisión en América para el Barcelona vs. Eibar:



Argentina |15:00 ESPN 2 / HD

Bolivia | 14:00 ESPN 2 / HD

Brasil | 15:00 Fox Sports, ESPN

Canada | 14:00 beIN SPORTS CONNECT Canada, beIN Sports Canada, beIN SPORTS en Español, fuboTV Canada

Chile | 14:00 ESPN 2 / HD

Colombia | 13:00 ESPN 2 Andino

Costa Rica | 12:00 TDN / HD

Cuba | 14:00 Tele Rebelde

Ecuador | 13:00 ESPN 2 Andino

ElSalvador | 12:00 TDN / HD

Estados.Unidos 14:00-11:00 FuboTV, beIN SPORTS CONNECT U.S.A., beIN SPORTS USA, beIN SPORTS en Español

Guatemala | 12:00 TDN

Honduras | 12:00 TDN

México | 13:00 TDN

Nicaragua | 12:00 TDN

Panamá | 13:00 TDN

Paraguay | 14:00 ESPN 2 / HD

Perú | 13:00 ESPN 2 / HD

Puerto Rico | 14:00 SportsMax

República Dominicana | 14:00 TDN

Uruguay | 15:00 ESPN 2 / HD

Venezuela | 14:00 ESPN 2 Andino

Para el técnico de Barcelona este partido será el más importante. "No me da igual lo que haga el Real Madrid, cómo me va a dar igual, está bien ser radical pero no tanto, pero como no depende de nosotros no tiene sentido estar todo el rato pendiente. Ya habrá tiempo al acabar el partido", aseguró.



"Cualquier rival independientemente de su clasificación siempre es un peligro, especialmente este Eibar, que se juega firmar su mejor temporada en primera y solo por sus automátismos en la temporada sabemos que nos van a poner problemas", añadió sobre su rival.



El entrenador también se refirió a su marcha del club, tras tres años al frente del primer equipo.



"Sí será una noche especial, sabía que iba a ser corto, independientemente de los años siempre te parece corto porque todo sucede con mucha pasión y sabía que me iba a parecer corto. La histroia del Barça está llena de sucesos de este tipo, de jugadores y entrenadores que van pasando", dijo.



"Muy agradecido al club por lo que me ha dado y no le daré especial importancia porque la siguiente temporada estaré muchos partidos en el Camp Nou como socio, esa es mi idea", concluyó.

Todas las transmisiones a nivel mundial del Barcelona vs. Eibar:



Argelia: beIN SPORTS CONNECT Arabia, beIN Sports Arabia 12 HD

Australia: beIN SPORTS 2 Australia, beIN Sports Connect Australia

Bahréin: beIN SPORTS CONNECT Arabia, beIN Sports Arabia 12 HD

Bangladésh: TEN 1

Chad: beIN SPORTS CONNECT Arabia, beIN Sports Arabia 12 HD

Yibuti: beIN SPORTS CONNECT Arabia, beIN Sports Arabia 12 HD

Egipto: beIN Sports Arabia 12 HD, beIN SPORTS CONNECT Arabia

Hong Kong: Now Sports 3

India: TEN 1

Indonesia: beIN Sports 1

Irán: beIN SPORTS CONNECT Arabia, beIN Sports Arabia 12 HD

Iraq: beIN Sports Arabia 12 HD, beIN SPORTS CONNECT Arabia

Japón: DAZN Japan, SportsNavi Live, WOWOW

Jordania: beIN SPORTS CONNECT Arabia, beIN Sports Arabia 12 HD

Kuwait: beIN Sports Arabia 12 HD, beIN SPORTS CONNECT Arabia

Líbano: beIN Sports Arabia 12 HD, beIN SPORTS CONNECT Arabia

Libia: beIN Sports Arabia 12 HD, beIN SPORTS CONNECT Arabia

Maldivas: TEN 1

Mauritania: beIN Sports Arabia 12 HD, beIN SPORTS CONNECT Arabia

Marruecos: beIN Sports Arabia 12 HD, beIN SPORTS CONNECT Arabia

Nepal: TEN 1

Omán: beIN SPORTS CONNECT Arabia, beIN Sports Arabia 12 HD

Pakistán: TEN 1

Palestina: beIN Sports Arabia 12 HD, beIN SPORTS CONNECT Arabia

Filipinas: beIN Sports 1

Qatar: beIN Sports Arabia 12 HD, beIN SPORTS CONNECT Arabia

Arabia Saudita: beIN SPORTS CONNECT Arabia, beIN Sports Arabia 12 HD

Somalia: beIN Sports Arabia 12 HD, beIN SPORTS CONNECT Arabia

Sudán del Sur: beIN Sports Arabia 12 HD, beIN SPORTS CONNECT Arabia

España: beIN LaLiga, beIN Sports Connect España

Sri Lanka: TEN 1

Sudán: beIN Sports Arabia 12 HD, beIN SPORTS CONNECT Arabia

Siria: beIN Sports Arabia 12 HD, beIN SPORTS CONNECT Arabia

Tailandia: beIN Sports 2

Túnez: beIN Sports Arabia 12 HD, beIN SPORTS CONNECT Arabia

Emiratos Árabes Unidos: beIN SPORTS CONNECT Arabia, beIN Sports Arabia 12 HD

Vietnam: K +1

