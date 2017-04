Barcelona vs. Granada: EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV la Liga Santander [VIDEO]

Barcelona vs. Granada: EN VIVO EN DIRECTO El cuadro azulgrana enfrenta a los andaluces este domingo en el estadio Nuevo Los Cármenes por la fecha 29 de la Liga Santander. Barcelona pretende un triunfo ante Granada para darle caza al líder Real Madrid. (1:45 p.m. | DirecTv 610)

Barcelona vs. Granada se enfrentan en un choque trascendental para ambos, ya que los locales necesitan puntos que les permitan mantener opciones de permanencia y los azulgranas, que no podrán contar con Lionel Messi por sanción, un triunfo para seguir en la pugna por el título.



Barcelona vs Granada será el primero de tres partidos en ocho días, ya que el miércoles visita al Deportivo de La Coruña y el domingo siguiente recibe al Valencia, choques que van a determinar a los locales si el equipo mantiene opciones reales de permanencia o queda descolgado en la pelea por la salvación.



Las cuentas en la formación que dirige Lucas Alcaraz, que actualmente se encuentra a siete puntos de una permanencia que marca el Leganés, pasan por ganar seis encuentros de los diez que quedan para que acabe el campeonato, por lo que el único objetivo que se marca contra los azulgranas es el triunfo pese a la dificultad del reto.



Granada acumula tres derrotas seguidas, ante Leganés (1-0), Atlético de Madrid (0-1) y Sporting de Gijón (3-1), aunque antes de caer ante el cuadro colchonero habían ganado tres encuentros consecutivos en casa, que es donde están ofreciendo su mejor versión en esta segunda vuelta.



El técnico recupera para este choque respecto al anterior contra el Sporting al lateral Héctor Hernández, al delantero colombiano Adrián Ramos, ambos entonces lesionado, y al medio ghanés Wakaso Mubarak tras cumplir un partido de sanción.



El único descartado para el choque es el extremo marroquí Mehdi Carcela-González, que llegó lesionado de la estancia con su selección y que tendrá que estar varios días de baja por una elongación muscular.



Pese a la inmediatez del siguiente encuentro en La Coruña, que es decisivo para los andaluces por medirse a un rival directo, todo hace indicar que Alcaraz no reservará ante el Barcelona a ninguno de sus titulares habituales salvo a Adrián Ramos, que "está sólo para jugar un rato", indicó el viernes el técnico granadino.



Héctor y Wakaso regresarán a un once inicial en el que el ucraniano Artem Kravets reemplazará a Ramos y en el que la principal duda radica en conocer quién sustituye a Carcela-González, opción a la que optan Isaac Cuenca y el francés Jeremie Boga.



Con la ausencia de Leo Messi, su jugador de referencia que está sancionado, el Barcelona no se puede dejar ningún punto en el Nuevo Los Cármenes para mantener intactas sus opciones ligueras.





El partido de Granada abre el exigente calendario de abril para el Barça, un mes en el que se decidirá seguramente la Liga y el equipo azulgrana conocerá su futuro en la Champions, ya que se medirá en cuartos de final al Juventus de Turín.



En total, los de Luis Enrique jugarán nueve partidos, siete de liga, entre ellos el Real Madrid-Barcelona del 23 de abril, que se adivina como decisivo para el campeonato de Liga.



Frente al Granada y sin Messi ni tampoco Gerard Piqué, Luis Enrique podría mantener el dibujo (3-4-3) que tan buen resultado le ha dado en los últimos partidos y que le permitió remontar en la eliminatoria europea frente al París Saint Germain o jugar con cuatro atrás.



La principal cuestión para Luis Enrique es cómo colocar a sus futbolistas sin Messi y qué jugador actuará de mediapunta en lugar de la estrella argentina, pero también si decide reservar a Iniesta para el partido del próximo miércoles ante el Sevilla.



Tampoco jugará en Granada Piqué. El central acumula cuatro amarillas y está a una de la suspensión. No se entrenó el pasado jueves y hoy, con permiso del técnico, tampoco se ha ejercitado y ha quedado fuera de la convocatoria.



En el caso de Iniesta, el manchego viene de jugar con la selección un amistoso contra Francia y podría descansar o, al menos, no salir de inicio.



Todo apunta a que Mascherano y Umtiti serán los centrales. Sergi Roberto y Alba jugarían como carrileros en el caso de 4-3-3 y si el dibujo es 3-4-3, Sergi Roberto cerraría en defensa y jugaría de medio en ataque.



Por delante Busquets y Rakitic parecen ser apuestas seguras, mientras que Denis Suárez o André Gomes completaría la medular. Delante Luis Enrique confiará en la inspiración de Suárez y especialmente de Neymar, que está en un gran momento y si marca conseguiría a su gol número cien con la camiseta del Barça, mientras que Rafinha completaría la tripleta atacante.



Si Neymar está a gran nivel, a Suárez se le da muy bien el campo del Granada, ya que el nueve del Barcelona marcó tres goles en su última visita, en la que los azulgrana rubricaron el año pasado el título liguero.

Alineaciones probables del Barcelona vs. Granada:



Barcelona: Ter Stegen; Mascherano, Umtiti, Alba; Sergi Roberto, Busquets, Rakitic, Denis Suárez o André Gomes; Rafinha, Suárez y Neymar.



Granada: Ochoa; Foulquier, Saunier, Ingason, Gastón Silva, Héctor; Uche, Wakaso, Isaac Cuenca, Andreas Pereira; y Kravets.



