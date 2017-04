Barcelona vs. Juventus: Hora y canal del partido EN VIVO por cuartos de final de Champions League [VIDEOS]

Barcelona vs. Juventus abren esta tarde la primera fecha de cuartos de final de la Champions League. En el Perú, desde la 1:45 p.m. arrancará este partido que promete ser de candela y no apto para cardíacos.



Pero si no te encuentras en el Perú y quieres saber la hora exacta en que se juega el Barcelona vs. Juventus en tu país, aquí te traemos toda la información que necesitas.



Se estima que serán unos 1.500 los aficionados del Barcelona los que seguirán el duelo desde las gradas del coliseo "bianconero", tras viajar a Turín entre la noche del lunes y esta mañana a bordo de aviones, trenes, autobuses y coches particulares.



El Juventus recibe al Barcelona, el equipo más goleador de la competición (lleva 26 goles, 11 de ellos obra de Messi), con la confianza que le da su seguridad defensiva y el rendimiento que tiene como local en la Champions League, pues hace 21 partidos europeos que no pierde en su estadio.

Estos son los horarios del Barcelona vs. Juventus de acuerdo a cada país:



Canadá – Vancouver (11.45 AM) / Toronto (2.45 PM)

Bell TV



Estados Unidos – Los Ángeles (11.45 AM) / Nueva York (2.45 PM)

Fox Sports



América Latina – México DF (1.45 PM) / Bogotá (1.45 PM) / Santiago de Chile (3.45 PM) / Buenos Aires (3.45 PM)

Fox Sports, ESPN Inc, TV Azteca, RCN Colombia



Brasil – Brasilia (3.45 PM)

TV Globo Esporte Interativo



Reino Unido – Londres (7.45 PM)

ITV, BT Sport, News UK



Francia – París (8.45 PM)

beIN Sports, Canal + France



Barcelona (8.45 PM)

TV3, Antena 3, beIN Sports



África – Dakar (6.45 PM) / Yaundé (7.45 PM) / Ciudad del Cabo (8.45 PM)

SuperSport, Canal + Afrique



Turquía – Estambul (9.45 PM)

TTNET



Rusia – Moscú (9.45 PM)

Match TV



Países Árabes – Doha (9.45 PM)

beIN Sports



Debido al horario en otros países de Asia y Oceanía, el Barcelona vs. Juventus se transmitirá el miércoles 12

TEN Sports



Indonesia – Yakarta (1.45 AM)

beIN Sports



China – Pekín (2.45 AM)

CCTV, Tencent, onlysina.com, LETV, PPTV China



Japón – Tokio (3.45 AM)

SKY PerfecTV



Australia – Sidney (5.45 AM)

beIN Sports