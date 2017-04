Barcelona vs. Juventus: El equipo azulgrana se enfrenta a la 'Vieja señora' en el estadio Camp Nou por el partido de vuelta de los cuartos de final de la Champions League. Barcelona va por otra remontada histórica ante Juventus.



Barcelona vs. Juventus se disputará este miércoles desde la 1:45 p.m. (Hora peruana) y 20:45 de España. El decisivo duelo de la Champions League será transmitido por Fox Sports en Perú (latinoamerica) y por BeIn Sports en España (Tv cable)



Barcelona vs. Juventus será a todo o nada. Se espera que el cuadro culé de Lionel Messi, Luis Suárez y Neymar logre revertir el 3-0 en contra de la ida, que obtuvo el cuadro italiano en el Stadium de Turín.



Barcelona vs. Juventus EN VIVO por la Champions League. (Foto: AFP) Barcelona vs. Juventus EN VIVO por la Champions League. (Foto: AFP)

"Crear un ambiente de locura deportiva en la que todos los jugadores puedan dar su mejor versión. Si sirvió ante el PSG no hace falta hacer el partido perfecto. Tenemos que generar ocasiones de gol y para eso necesitamos de nuestra actitud y agresividad. Hay que generar al aficionado que bote y que se pueda vivir una noche similar a la de hace tres semanas", dijo el técnico de español Luis Enrique previo al duelo Barcelona vs. Juventus.

Así fue el triunfo 3-0 de Juventus sobre Barcelona en la ida de los cuartos de final:

Juventus 3-0 Barcelona: Goles y resumen

Estos son los horarios del Barcelona vs. Juventus de acuerdo a cada país:



Canadá – Vancouver (11.45 AM) / Toronto (2.45 PM)

FCBarcelona: @fcbarcelona y www.fcbarcelona.com, @fcbarcelona_fra y www.fcbarcelona.fr

Bell TV



Estados Unidos – Los Ángeles (11.45 AM) / Nueva York (2.45 PM)

FC Barcelona: @fcbarcelona y www.fcbarcelona.com

Fox Sports



América Latina – México DF (1.45 PM) / Bogotá (1.45 PM) / Santiago de Chile (3.45 PM) / Buenos Aires (3.45 PM)

FC Barcelona: @fcbarcelona_es y www.fcbarcelona.es

Fox Sports, ESPN Inc, TV Azteca, RCN Colombia



Brasil – Brasilia (3.45 PM)

FC Barcelona: @fcbarcelona_br y www.fcbarcelona.com.br

TV Globo Esporte Interativo



Reino Unido – Londres (7.45 PM)

FC Barcelona: @fcbarcelona y www.fcbarcelona.com

ITV, BT Sport, News UK



Francia – París (8.45 PM)

FC Barcelona: @fcbarcelona_fra y www.fcbarcelona.fr

beIN Sports, Canal + France



Barcelona (8.45 PM)

FCBarcelona: www.fcbarcelona.cat, www.fcbarcelona.es, @fcbarcelona_cat y @fcbarcelona_es

TV3, Antena 3, beIN Sports



África – Dakar (6.45 PM) / Yaundé (7.45 PM) / Ciudad del Cabo (8.45 PM)

FCBarcelona: @fcbarcelona, www.fcbarcelona.com, @fcbarcelona_fra y www.fcbarcelona.fr

SuperSport, Canal + Afrique



Turquía – Estambul (9.45 PM)

FC Barcelona: @fcbarcelona_tr y www.fcbarcelona.com

TTNET



Rusia – Moscú (9.45 PM)

FC Barcelona: @fcbarcelona y www.fcbarcelona.com

Match TV



Países Árabes – Doha (9.45 PM)

FC Barcelona: @fcbarcelona, www.fcbarcelona.com, @fcbarcelona_ara y www.fcbarab.com

beIN Sports

