Barcelona vs. Juventus: Italianos son invencibles en su estadio, cuatro años sin perder

Barcelona vs. Juventus: EN VIVO EN DIRECTO El Juventus Stadium se ha convertido en los últimos años en un fortín para el club italiano, que no pierde allí desde hace 21 partidos europeos y al que se encomendará para tomar ventaja en su reto de eliminar al Barcelona en los cuartos de final de la Champions League.



Juventus no pierde en su campo desde el 10 de abril de 2013 -cuatro años- cuando el Bayern Múnich del técnico español Pep Guardiola le ganó 2-0, y cuenta además con una racha de 32 victorias consecutivas en la Serie A italiana (Primera División), recién prolongada con el 2-0 al Chievo.



Juventus, que va camino de conquistar su sexto título de la liga italiana consecutivo, tiene claro que para gozar de opciones de eliminar al Barcelona tendrá que imponer la ley del Juventus Stadium y conseguir un resultado positivo antes de viajar al Camp Nou.



Juventus ganó 11 partidos y empató 10 en las últimas 21 apariciones europeas ante su público y basó su resistencia en una gran organización defensiva.



En esos choques, Juventus solo concedió 14 goles a sus rivales, gracias a la solidez defensiva que les proporcionan el portero y capitán Gianluigi Buffon y la línea defensiva, liderada por los italianos Leonardo Bonucci, Andrea Barzagli y Giorgio Chiellini.



Últimamente, el técnico, Massimiliano Allegri, está alineando una línea defensiva a cuatro, pero los dos defensas centrales siguen dando gran seguridad al resto de la plantilla.



En el campo del Juventus, cayeron equipos como el Real Madrid (1-2), el Manchester City (1-0), el Borussia Dortmund (2-1), y tampoco pudieron salir ganadores el Bayern Múnich (2-2) o el Atlético de Madrid (0-0).



Si el conjunto turinés cuenta con una notable racha en las competiciones europeas, su dominio en Italia es indiscutible.



Los "bianconeri" se llevaron 96 de los 96 puntos en juego en los últimos 32 duelos jugados en casa, con 75 goles marcados y sólo 11 concedidos.



Se trata de números que confirman la superioridad evidente de la plantilla turinesa con respecto a los demás participantes en el campeonato italiano y que dan confianza a los hombres de Allegri de cara a la ambición de pasar de ronda también en Europa.

Barcelona vs. Juventus: Video de motivación para choque por Champions League

El historial del Barcelona vs. Juventus:



La "Vecchia Signora" se midió siete veces con el Barcelona, en tres eliminatorias y un partido seco, la ya citada final del Olympiastadion de Berlín en la que los catalanes triunfaron por 3-1.



Juventus solo consiguió pasar de ronda con el Barcelona en una ocasión: en los cuartos de final de la temporada 2002-03, cuando el uruguayo Marcelo Zalayeta rompió el equilibrio en la prórroga del partido del Camp Nou.



En las otras dos, el Barcelona no dio opción a los turineses y les eliminó en las semifinales de la temporada 1990-91 (3-1 en Barcelona y derrota 0-1 en Turín) y en los cuartos de final de 1986 (1-0 en Barcelona y 1-1 en Turín).



