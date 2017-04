Barcelona vs. Juventus: Luis Suárez y Giorgio Chiellini: Las apuestas más locas de este duelo aparte

Barcelona vs. Juventus: Este partido por la ida de los cuartos de final de la Champions League es uno de los más atractivos. Pero también el duelo aparte entre Luis Suárez y Giorgio Chiellini. Por ello, una casa de apuestas dio estas peculiares opciones sobre ambos jugadores.



Esto se basa en el recordado incidente entre ambos en la fase de grupos del Mundial Brasil 2014. Luis Suárez mordió a Giorgio Chiellini, pero no fue expulsado. No obstante, luego fue suspendido de oficio por parte de la FIFA, se perdió el resto del torneo y no pudo jugar con su selección por cuatro meses y nueve encuentros.



Por este motivo el enfrentamiento entre Suárez y Chiellini generó gran expectativa y la conocida casa de apuestas lanzó estas raras alternativas.



¿Suárez será expulsado por falta contra Chiellini?: Es una apuesta y paga 100 veces el monto apostado. Incluso, se plantea la apuesta sobre una nueva mordida entre ambos: ¿Suárez y Chiellini se verán involucradas en un incidente de mosrdiscos?.



Otras apuestas curiosas sobre el tema: ¿Suárez o Chiellini rechazará el saludo del otro durante la ceremonia previa al partido? (Paga 15 veces). ¿Chiellini recibirá una tarjeta por falta contra Suárez? y ¿Chiellini será expulsado por falta contra Suárez?

