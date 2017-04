Barcelona vs. Juventus: El video motivador de la 'Vieja señora' es un éxito total, 'It's time'

Barcelona vs. Juventus: Ambos equipos se enfrentan por los cuartos de final de la Champions League. Por eso motivo la 'Vieja señora' publicó en sus redes sociales un video motivador para el decisivo duelo.

La Juventus realizó toda una movida en redes sociales a propósito del partido con Barcelona. El material audiovisual fue titulado 'It´s time' y se viralizó el respectivo hashtag (#).



"Find your focus. Know your role. Raise your Game. Take your chance. Show your colours. It's time", son las frases citadas en el video de la Juventus.



"Encuentra tu foco. Conoce tu rol. Eleva tu juego. Toma tu oportunidad. Muestra tus colores. Es la hora", estas citas acompañan las imágenes de los jugadores de la Juve y del Barcelona.

Entre los jugadores de la Juventus que tienen un papel en el video están Paulo Dybala, Juan Cuadrado, Gonzalo Higuaín, Giorgio Chiellini, quien lanza un grito al final del video.

