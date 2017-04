Barcelona vs. Juventus: EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV la Champions League

Barcelona vs. Juventus: EN DIRECTO EN VIVO El cuadro azulgrana enfrenta al equipo italiano este miércoles en el Camp Nou por el partido de vuelta de los cuartos de final de la Champions League. Barcelona buscará su cuarta remontada histórica ante la Juventus tras el 3-0 en contra en el Stadium de Turín. (1:45 p.m. | Fox Sports)



Barcelona vs. Juventus podría significar la segunda hazaña en la presente Champions League para el equipo culé en la revancha por el pase a las semifinales tras la remontada al PSG, en los octavos.



Barcelona vs Juventus evoca la remontada ante el PSG tras el 4-0 de la ida en París y luego la extraordinaria vuelta en el Camp Nou que le permitió enfrentar al cuadro italiano, que aparenta más brillo y luces de la mano de los argentinos Gonzalo Higuaín y Paulo Dybala. "Creo que lo podemos conseguir", afirmó Gerard Piqué previo al duelo.



Barcelona se enfrenta a la Juventus sin margen para el error a apenas unos días de jugar el clásico de la Liga Santander de España contra el Real Madrid el domingo, en el que podría perfilarse ya el ganador del torneo español.



Barcelona caminan tres puntos por detrás de los blancos, por lo que una remontada el miércoles los cargaría de moral de cara al domingo.

Luis Enrique, técnico de Barcelona, volverá a confiar en el tridente del uruguayo Luis Suárez, el brasileño Neymar y el argentino Leo Messi para intentar hacer daño al Juventus.



Lionel Messi está a solo dos goles de los 500 tantos con el Barcelona en partidos oficiales, pero en la ida fue anulado por los defensas de la Juventus con Chiellini y Bonucci a la cabeza.



Sin nada que perder, Barcelona probablemente buscará salir a presionar intensamente arriba tratando de recuperar rápido el balón y surtir de pelotas a la 'MSN', que en la ida hizo poco o nada, sin poder marcar un solo gol al mítico golero Buffon.



"Hace falta ser muy efectivos, hace falta generarle ocasiones de gol al rival y generarle un estado que baje su confianza al máximo, eso hemos visto que en el Camp Nou se puede lograr", dijo Luis Enrique. "Nosotros sólo tenemos una opción que es atacar, atacar y cuando nos relajemos volver a atacar", añadió previo al duelo Barcelona vs. Juventus.



El técnico azulgrana recupera para este partido a Javier Mascherano, tras sus molestias en el gemelo izquierdo, así como a Sergio Busquets, tras su partido de suspensión.



"Recuperar a 'Busi' siempre es una buena noticia, es uno de los jugadores que más ha participado, más inteligentes a nivel táctico y pieza básica para nuestro juego", explicó.

Así fue el 3-0 de la Juventus sobre Barcelona en la ida de los cuartos de final de la Champions League:

Juventus 3-0 Barcelona: Goles y resumen

En el otro lado, la principal duda para el técnico de la Juventus Massimiliano Allegri era la presencia de su estrella Paulo Dybala, que se torció el tobillo en el partido de la Serie A contra el Pescara el sábado pasado, pero parece que estará contra el Barcelona. "Hoy me entrené con el grupo, lo más probable es que llegue 100%", dijo el argentino.



Despejada la duda de Dybala, Allegri contará con todas sus estrellas para intentar mantener la ventaja cosechada en la ida, aunque el técnico ya había advertido tras la ida, que sólo se había hecho "la mitad del trabajo".



Y el defensa Giorgio Chiellini tampoco se fía del Barcelona: "Habrá que mantenerlos los más alejados posible de la portería", advirtió.



El equipo italiano podría acudir al Camp Nou dispuesto a aguantar el chaparrón azulgrana con la seguridad de un portero como Gianluigi Buffon bajo los palos para intentar sorprender a la contra, aprovechando los previsibles espacios que dejará un Barça obligado a irse al ataque.



La clasificación de la Juventus supondría una pequeña revancha tras perder en la final de la Champions frente a los azulgranas (3-1) hace dos años.

G⚽️AL MORNING!!!

🔝 Hoy se cumplen 10 años del gol 'maradoniano' de Leo #Messi 👑 contra el Getafe pic.twitter.com/LK7cirnQ59 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) 18 de abril de 2017

Alineaciones probables del Barcelona vs. Juventus:



Barcelona: Ter Stegen; Mascherano, Piqué, Umtiti - Busquets, Rakitic, Iniesta, Sergi Roberto, Lionel Messi, Luis Suárez y Neymar.



Juventus: Buffon, Dani Alves, Bonucci, Chiellini, Álex Sandro, Khedira, Pjanic, Juan Cuadrado, Paulo Dybala, Mario Mandzukic, Gonzalo Higuaín.

