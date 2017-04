Barcelona vs. Juventus: EN VIVO EN TV ONLINE Azulgranas visitan al cuadro italiano este martes en el Stadium por el partido de ida de los cuartos de final de la Champions League. Barcelona busca romper una temible racha a la Juventus, que no pierde en casa hace 4 años. (1: 45 p.m. | ESPN 2)



Barcelona vs Juventus será un partido con olor a revancha. El equipo italiano perdió ante los culés en la final de la Champions League hace tres, la 'Vieja señora' del golero Gianluigi Buffon y los argentinos Paulo Dybala y Gonzalo Higuaín se enfrentarán a Lionel Messi, Neymar y Luis Suárez en el primer partido de los dos, que decidirán quien se ubica en las semifinales, entre los cuatro mejores clubes de la UEFA.

El Barcelona vs. Juventus le traerá el recuerdo a Gianluigi Buffon, cercano a los 40 de edad, cómo su equipo perdió 3-1 en Berlín ante la Messi, Suárez y Neymar, que esa misma temporada lograron los tres títulos más preciados por un club en Europa.



Pero la revancha en esta caso será parta ambos debido a que la Juventus también supo eliminar a Barcelona. En el 2003 y con el golero en mención como protagonista, los 'Bianconeros' dejaron fuera de la Champions League a los culés.

La leyenda del arquero de la Juventus sigue creciendo. Buffon ha completado un récord de partidos en la liga italiana: 616 y está cerca, desde el segundo lugar, de alcarzar a otro histórico como Paolo Maldini.

El arquero, que también cumplió su partido 1.000 hace varias semanas en todas las competiciones disputadas, espera poder conquistar el máximo trofeo europeo a nivel de clubes antes de retirarse.



Juventus llega a los cuartos de final de la Champions League con una ventaja casi insuperable en la Serie A y a medio paso de coronarse campeón. Un mejor equipo italiano, que parece tener la capacidad de doblegar a Barcelona.

"Ellos son los mismos más o menos, mientras que nosotros hemos cambiado mucho. Nuestra confianza en nosotros, sobre todo, ha aumentado muchísimo", afirmó el técnico de la italiano Massimiliano Allegri sobre el duelo Barcelona vs. Juventus.



"Más humanos", titulaba también el lunes el diario italiano La Stampa con un foto de Messi y Neymar. La caída del Barcelona ante Málaga por la Liga Santander puede ser un aliciente para los jugadores de la Juventus y la receta de juego a emplear para poder vencer al cuadro español de Luis Enrique.

Para el estratega Allegri, no obstante, ese encuentro "no se puede tomar en cuenta" ya que "cuando tienes futbolistas como Lionel Messi, Neymar o Andrés Iniesta no sueles perder muy a menudo", agregó.



Barcelona necesitará poner mayor énfasis en lo que puede hacer el rival y tendrá que sopesar el poderío como local que ostenta la Juventus. Los azulgranas demostraron que son frágiles en algunos momentos, tal como le ocurrió en la ida de los octavos ante PSG, cuando fueron goleados por 4-0. Aunque también, para los culés, no hay nada imposible tras revertir por un 6-1.

Así fue la histórica remontada 6-1 de Barcelona sobre PSG en Champions League:

Barcelona 6-1 PSG: Goles y resumen

El zaguero de la Juventus, Leonardo Bonucci, aseguró que "ningún club italiano no hubiese podido marcar seis goles en un partido como ese".



Juventus, por el contrario, certificó que su capacidad en ataque con Dybala e Higuaín es tan eficaz como la labor que comanda Buffon, tras recibir solo dos goles en 8 partidos en la presente Liga de Campeones.

Paradójicamente, el 4-2-3-1 incrustado en la estrategia de Allegri lleva al equipo a ser mucho más peligroso ofensivamente, aunque el entrenador advirtió de que "hay que ganar, el espectáculo está en el circo".

Juventus pondrá a prueba esa solidez defensiva, nada menos que en su intento de controlar al tridente más letal del planeta: La 'MSN'. Pero en el fútbol todo es posible, de lo contrario no existiría un Málaga, que sin los bríos de los italianos lo pudo hacer.

Este detalle no quita que en el Stadium aparezca un Lionel Messi iluminado, y que en solitario logre salvar a Barcelona o en su defecto llevarlo de la mano a las semifinales de la Champions. La 'Pulga' está más cercana a brillar, que a caer en lagunas futbolísticas, ocurrió alguna que otra vez, y el Barza lo pagó con derrotas.

Así fue el triunfo de Juventus sobre Porto en los cuartos de final de la Champions League:

Juventus 1-0 Porto: Goles y resumen

La expulsión por protestar de Neymar en Málaga, que contribuyó a la derrota, puso bajo el ojo del huracán su actuación frente a la Juventus. Neymar, que podría perderse el clásico español contra el Real Madrid el próximo 23 de abril, intentará mostrar su calidad como sí exhibió en la remontada ante el PSG.

Otro de los atractivos del partido será el enfrentamiento del 'Pistolero' Luís Suárez y el zaguero Giorgio Chiellini. Esto, tras la recordada mordida del charrúa sobre el el jugador de la Juventus, en la fase de grupos de Brasil 2014. Incluso, en las casas dse apuestas, aparecieron opciones en relación a este curioso incidente.

La estrella de la Juventus Paulo Dybala, fue más allá de la rivalidad entre los equipos y marcó distancias con Lionel Messi, de quien asegura, no tiene la obligación de imitar.

"Las personas tienen que entender que yo no soy Lionel Messi. Yo soy Paulo Dybala, y es normal que existan comparaciones, pero yo seré Dybala y no sucesor de Messi. Soy Dybala y voy a tratar siempre dar lo mejor de mí para la Juventus y Argentina. Messi hay uno solo, como sólo hubo un Diego Maradona", sentenció.

Alineaciones probables del Barcelona vs. Juventus:



Juventus: Gianluigi Buffon, Dani Alves, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro, Khedira, Pjanic, Juan Cuadrado, Paulo Dybala, Mario Mandzukic y Gonzalo Higuaín.



Barcelona: Ter Stegen, Sergi Roberto, Gerard Piqué, Umtiti, Jordi Alba, Rakitic, Javier Mascherano, Andrés Iniesta, Lionel Messi, Luis Suárez, Neymar.

