Barcelona vs Leganés: EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV la Liga Santander

Barcelona vs. Leganés: EN VIVO EN DIRECTO El cuadro azulgrana enfrenta a los 'pepineros' este domingo en el Camp Nou por la fecha 23 de la Liga Santander. Barcelona busca acortar diferencias con Real Madrid, que venció al Espanyol y es líder absoluto del torneo español. (2:45 p.m. | DirecTv)



Después de la enorme derrota sufrido en París ante el PSG (4-0), donde el Barcelona se dejó buena parte de sus posibilidades en la Champions League, los de Luis Enrique no se pueden permitir más concesiones en la Liga ante el Leganés para seguir de escolta del líder Real Madrid.



A cuatro puntos y con dos partidos menos que el Real Madrid, el Barcelona no tiene margen de error en la competición doméstica, a la que se tiene que agarrar tras el revolcón europeo en la ida de los octavos de final de la Champions ante el campeón francés.



Barcelona se mide contra su ansiedad. Tiene que ir sumando victorias y esperar algún tropiezo de su máximo rival para aspirar al título de la Liga Santander, porque, en el peor de los escenarios, se podría quedar a principios de marzo con pocos objetivos más allá de la final de Copa del Rey ante el Alavés.



Solo hay un precedente entre ambos equipos, el 1-5 de la primera vuelta, con un doblete de Lionel Messi y otros goles de Neymar, Luis Suárez y Rafinha.

El partido mide al equipo más goleador (el Barcelona, 61) contra el que menos goles marca (15). Por ejemplo, entre Luis Suárez y Leo Messi han marcado en Liga 35 goles.



En la alineación del Barcelona podría haber una serie de variaciones. La principal será quien sustituirá de mediocentro al sancionado Sergio Busquets. También cabe la posibilidad de que Luis Enrique reserve a Gerard Piqué, a un partido de la suspensión, y que si ve una amarilla más podría perderse el partido del próximo fin de semana ante el Atlético de Madrid.



Como que Javier Mascherano está lesionado, el eje de la defensa podría estar formado por Mathieu y Umtiti, aunque también podría darse la circunstancia de que Luis Enrique pueda alinear una defensa de tres, como ocurrió en el partido de la primera vuelta.



Leganés visita el Camp Nou por primera vez en su historia atravesando un momento complicado, después de caer en casa ante un rival directo como el Sporting de Gijón y sin conocer la victoria desde que se impusiera al Osasuna el pasado 21 de noviembre.



Pese a ello el plantel blanquiazul afronta la cita con ilusión y pensando en aprovechar el golpe psicológico que supuso para su rival la derrota por cuatro tantos a cero en el Parque de los Príncipes ante el Paris Saint-Germain.

Así fue ña derrota de Barcelona ante PSG por la Champions League:

Conscientes de que puntuar será complicado los madrileños esperan al menos dar una buena imagen y reencontrarse con las sensaciones positivas en vistas sobre todo a los dos próximos encuentros como locales ante el Deportivo de La Coruña y el Granada, conjuntos también de la zona baja de la tabla.



En esta ocasión el equipo seguirá contando con las bajas habituales por lesión de Jon Ander Serantes y Rober Ibáñez. A ellos se une además la ausencia por sanción de un hombre importante en el centro del campo como es Rubén Pérez.



El resto de jugadores están disponibles incluido el delantero Mamadou Koné, que parece ya recuperado de los problemas físicos que le han tenido fuera de los terrenos de juego durante las últimas semanas.

Alineaciones probables Barcelona vs Leganés:



Barcelona: Ter Stegen; Sergi Roberto, Umtiti, Mathieu, Alba; André Gomes, Rakitic, Andrés Iniesta; Lionel Messi, Luis Suárez y Neymar.



Leganés: Herrerín; Víctor Díaz, Mantovani, Insua, Diego Rico; Gabriel, Alberto Martín; Samu García, Szymanowski, Bueno y Guerrero.

