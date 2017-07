Barcelona vs. Manchester United: EN VIVO ONLINE TV EN DIRECTO la International Champions Cup

Barcelona vs. Manchester United: EN VIVO EN DIRECTO El cuadro azulgrana enfrenta a los Red Devils este miércoles en el FedEx Field de Maryland por la segunda fecha del International Champions Cup de los Estados Unidos. Barcelona va por su segundo triunfo ante Manchester United en el torneo amistoso. (DirecTV 610 | 6:30 p.m.) (España: Telecinco,T5 y TV3) (Estados Unidos: ESPN | ESPN 2) Sigue el minuto a minuto, goles e incidencias por Trome.pe



Barcelona vs. Manchester United será la oportunidad para el técnico José Mourinho de ratificar la consolidación de su equipo, que no ha perdido ningún partido de preparación de la temporada 2017-2018: LA Galaxy, Real Salt Lake, Manchester City y Real Madrid (penales).



Por el otro lado, el partido Barcelona vs. Manchester United en Estados Unidos ocupará lña atención de los azulgranas debido a los rumores de un posible pase de Neymar al PSG y será la previa del primer clásico español del curso. El estratega Ernesto Valverde tendrá una prueba de fuego ante un rival competitivo.



Barcelona no contará con Gerard Deulofeu y Rafinha lesionados; Marc-Andre ter Stegen y Andre Gomes aún sin incorporarse al primer equipo. No obstante, podría una nueva oportunidad para el nuevo fichaje Nelson Semedo, quien ya jugó ante la Juventus. Eso si, Messi, Neymar y Suárez serán titulares. ¿El último partido de la MSN? ¿Se va el brasileño?

Manchester United tendrá que rearmar su equipo y José Mourinho seguirá haciendo variantes debido a las ausencias prolongadas de los lesionados Marcos Rojo, Luke Shaw y Ashley Young. A ellos se suman dos jugadores que están en duda debido a golpes en la gira estadounidense: Juan Mata y Ander Herrera.



Es difícil saber cuánto significan los triunfos del Manchester United para José Mourinho debido a que ha cambiado sus equipos en todos los partidos. Eso sí, la preparación sirve aunque un triunfo ante el City siempre es saludable.



En cualquiera de los casos, Manchester United tiene en la mira su participación en la Supercopa de Europa ante Real Madrid y su debut en la Premier League. En todo caso el rival Barcelona, llega con menos rodaje tras disputar solo un amistoso.

Alineaciones del Barcelona vs Manchester United:



Barcelona: Cillessen; Nelson Semedo, Gerard Piqué, Umtiti, Jordi Alba; Ivan Rakitic, Sergio Busquets, Andrés Iniesta; Lionel Messi, Luis Suárez y Neymar.



Manchester United: David De Gea; Valencia, Bailly, Lindelof, Blind; Herrera, Carrick, Pogba; Mkhitaryan, Lukaku, Lingard.

