Barcelona vs. Osasuna: EN VIVO EN DIRECTO Los azulgranas reciben a Osasuna este miércoles en el estadio Camp Nou por la fecha 34 de la Liga Santander. Barcelona, líder, está obligado a ganarle al Osasuna para mantenerse en la pelea por el título del torneo español. (12:30 p.m. | ESPN 2)



Barcelona vs. Osasuna será el primero de los encuentros que deberá de ganar para hacerse de los 15 puntos en disputa en lo que resta de la Liga Santander. Pero eso no bastará para ganar el título debido a que tiene que esperar que Real Madrid pierda por lo menos unos de los seis cotejos que le quedan. Uno más que los azulgranas.



Barcelona vs. Osasuna es ahora una nueva oportunidad para el cuadro de Luis Enrique de capitalizar el triunfo en el clásico español ante Real Madrid, que le permitió arrebatarle el primer lugar de la liga. En todos los casos, solo le bastaría a los azulgranas igualar en puntaje a los blancos para coronarse campeón.



En más, este duelo para Barcelona se le presenta accesible ante un Osasuna que solo espera el paso de las fechas para perder la categoría. Su rival directo Leganés, podría salvarse solo ganando tres puntos de los que le quedan por jugar.



No obstante, Barcelona en la presente temporada cedió puntos ante rivales de menor potencial en los momentos que necesitaba sumar de a tres para superar a Real Madrid, que precisamente había tropezado. Pero el animo esta al tope en el vestuario culé y Lionel Messi en alza.

Barcelona vs. Osasuna: EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV la Liga Santander Barcelona vs. Osasuna: EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV la Liga Santander

Málaga y Deportivo La Coruña fueron las derrotas más dolorosas de Barcelona en la Liga Santander. Dos equipos que en ese momento poco o nada tenían que perder. Solo ganar el orgullo de superar al mejor de España y al poderoso club azulgrana a nivel mundial.



Osasuna tiene un discreto registro jugando en el estadio de Barcelona. Con 4 victorias y 4 partidos igualados en sus 36 encuentros disputados en dicho escenario. Por el contrario, el equipo de Lionel Messi consiguió sendas goleadas marcando por ejemplo 20 goles en tres cotejos y recibiendo solo 1.



Por su fuera poco, y a favor de Barcelona, Osasuna presenta todo un equipo con lesiones y suspensiones (11 jugadores). El partido se pone cuesta arriba para la visita. Los azulgranas podrían darse el lujo de presentar algunas variantes para refrescar las piernas tras el intenso clásico español.



Neymar seguirá fuera del equipo ya que se encuentra suspendido, pero reaparecería ante Espanyol el próximo sábado por la fecha 35 del torneo español. Las variantes en el equipo de Barcelona serían de sistema dependiendo de la inclusión de Sergi Roberto.

Real Madrid 2-3 Barcelona: Goles y resumen

En el ataque todo apunta a Paco Alcácer como parte del equipo titular para enfrentar a Osasuna. Arda Turán podría ser la sorpresa tras superar múltiples lesiones, ya está apto para jugar. Eso sí, Lionel Messi es inamovible junto a Luis Suárez.



Sin duda, un peculiar encuentro entre los dos equipos que ocupan los extremos de la tabla de posiciones. Osasuna tiene estas bajas: Nikola Vujadinovic, Oriol Riera, Emmanuel Riviere, Raoul Loé, Alex Berenguer, Unai García, Imanol García, David García, Miguel Flaño, Didier Digard y Tano Bonnín

Alineaciones probables del Barcelona vs. Osasuna:



Barcelona: Ter Stegen, Mascherano, Piqué, Umtiti; Denis Suárez, Busquets, André Gomes, Arda Turan; Lionel Messi, Luis Suárez y Paco Alcácer.



Osasuna: Sirigu; Aitor Buñuel, Steven, Oier, Fuentes, Clerc; Fausto Tienza, Causic, Roberto Torres; Kenan y Sergio León.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.