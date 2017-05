Barcelona vs. Las Palmas: EN DIRECTO EN VIVO TV ONLINE la Liga Santander

Barcelona vs. Las Palmas: EN VIVO EN DIRECTO El cuadro azulgrana visita a la UD este domingo en el estadio Estadio de Gran Canaria por la fecha 37, penúltima, de la Liga Santander. Barcelona obligado a ganar Las Palmas y esperar un traspié de Real Madrid, que le permita lograr el título del torneo español (1:00 p.m. | ESPN 2)



Barcelona vs. Las Palmas será uno de los dos partidos (seis puntos) que le restan para sostener la esperanza de coronarse en LaLiga, Pero Real Madrid, entonado, tiene la chance de sumar en tres encuentros (9 puntos), por ello tiene la condición de favorito. El duelo reprogramado ante Celta de Vigo será clave.



Los azulgranas previo al duelo Barcelona vs Las Palmas está igualado en puntaje con el equipo de Zinedine Zidane. Por eso, un triunfo lo mantendría con vida hasta el final de la Liga Santander. Esto sin necesidad de contar con los resultados de los madridistas.



Así, la recta final del torneo español para Barcelona será ante Las Palmas y en el Camp Nou con Eibar. Por el otro lado, Real Madrid se despide de su gente en el Santiago Bernabéu y luego afronta dos juegos fuera de casa ante Celta y Málaga. No todo es tan fácil.



Para medirse al Las Palmas, Luis Enrique no podrá contar con los lesionados Jérémy Mathieu, Lucas Digne, Aleix Vidal, Rafinha Alcántara, ni tampoco con el sancionado Sergi Roberto, a lo que se suma la baja de última hora de Gerard Piqué.



El técnico Luis Enrique tendrá que variar de sistema ante las sendas ausencias en el plantel de cara al Barcelona vs. Las Palmas. Con Mathieu, Vidal, Digne, Rafinha, Gerard Piqué y Sergi Roberto fuera de lista, tendrá que recomponer el equipo.



Entonces Barcelona pasaría a jugar con una defensa tres, en lugar de la habitual línea de cuatro. Siempre contando con la presencia de Busquets, Iniesta y Rakitic. Además de su fortaleza ofensiva con Neymar, Luis Suárez y Lionel Messi: MSN.

Barcelona 4-1 Villarreal: Goles y resumen

Barcelona enfrenta a un equipo que tiende a la baja pero que a la larga puede dar la sorpresa si reedita sus presentaciones del inicio de la Liga Santander.



Pero el duelo ante Barcelona, tendrá para Las Palmas, el nuevo duelo entre Jesé y los hinchas del cuadro culé, debido a su cercanía con el clásico rival Real Madrid (canterano y exjugador).



Las Palmas con dos ausencias definitivas en lo que queda de la liga espera volver al triunfo tras un mes sin conseguirlo y romper la mala racha de cinco partidos sin ganar: cuatro derrotas y un empate. Consiguió solo un punto de 15 posibles.

Barcelona vs. Las Palmas: EN DIRECTO EN VIVO TV ONLINE la Liga Santander Barcelona vs. Las Palmas: EN DIRECTO EN VIVO TV ONLINE la Liga Santander

Alineaciones probables del Barcelona vs Las Palmas:



Barcelona: Ter Stegen; Digne, Mascherano, Umtiti, Alba; Sergio Busquets, Rakitic, Iniesta; Messi, Luis Suárez, Neymar.



Las Palmas: Javi Varas; Míchel Macedo, Lemos, Bigas, Hélder Lopes; Montoro; Halilovic, Roque Mesa, Jonathan Viera, Jesé; Prince Boateng.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.