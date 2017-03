Barcelona vs. PSG: Club francés no llegaría a tiempo para el partido

PSG tendrá que desplazarse este a España para enfrentar el miércoles a Barcelona por el duelo de vuelta de los octavos de final de la Champions League pero esto no podría darse debido a una huelga de controladores aéreos en Francia.



La alerta se dio a conocer tras confirmarse la medida de fuerza del gremio aeroportuario francés. Por ello, se encendieron las alarmas ante la posibilidad que PSG no pudiera llegar a tiempo al partido con Barcelona por la Champions League.



Numerosos vuelos fueron cancelados en los últimos días en las ciudades de París, Marsella, Brest y Burdeos. El PSG tenía previsto llegar a España este martes pero el vuelo charter podría ser cancelado como ya lo hizo la compañía aérea Vueling.



¿Que pasaría si el PSG no se presenta al partido?



La UEFA en su reglamento para la Champions League establece en primera instancia que sí un club tiene dificultades razonables y probadas que motiven su ausencia en un partido, el partido deberá de se posterga y se reprograma dentro de las 24 horas. Es decir, el PSG tiene hasta el jueves en el peor de los casos para llegar a España.



Por el contrario, si PSG no llega el artículo 27 dispone que "el partido se dará por perdido y el club será desclasificado con una multa económica de 350.000 euros".

