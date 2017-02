¡Increíble! El Barcelona de España cayó goleado 4-0 ante el PSG en el partido de ida de los octavos de final de la Champions League. La última vez que el equipo culé cayó goleado de visita fue en el Alianz Arena cuando el Bayern lo goleó 4-0.



Aunque los hinchas del Barcelona tenían esperanza de una remontada de su equipo, los crueles memes están a la orden del día y se burlan del trío MSN que hoy no fue ni la sombra de partidos anteriores.



"Barcelona está perdiendo. ¡No puede ser!", "Dónde está Messi?", "No sé si es el Barcelona o el América", son algunos de los comentarios que se pueden leer en las redes sociales.



Incluso los hinchas del Real Madrid no han perdido el tiempo y han lanzado toda su artillería de burla y memes contra el Barcelona, que la tendrá difícil en el partido de vuelta de la Champions League.

ALGUNAS REACCIONES EN LAS REDES SOCIALES

Psg se esta bailando a messi y compañía... Psg 2 Barcelona 0 .. pic.twitter.com/6JVSztazoM — rodriskarlata. (@rodri22072) 14 de febrero de 2017

Se avecina la peor campaña de Luis Enrique en Barcelona?el Segundo gol es perdida de Messi y se quedó como si nada — Renan Molina (@katracho50) 14 de febrero de 2017

Se estan fumando al Barcelona en dos caladas — ALBERTO (@albertopeinado4) 14 de febrero de 2017

Barcelona en estos momentos pic.twitter.com/CDbE0FHyaO — No Memes Fútbol (@nomemesfutbol) 14 de febrero de 2017

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.