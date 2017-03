Barcelona vs. PSG: Sin Suárez y con la sorpresa de Gómez para duelo por Champions League

El centrocampista azulgrana portugués André Gomes ha superado la indisposición que le dejó fuera de la última convocatoria y ha entrado en la del partido de Barcelona contra el PSG en el Camp Nou por la Champions League, en la cual no se encuentra Denis Suárez.



[Sigue aquí el Barcelona vs PSG en VIVO en el Camp Nou]



Barcelona se juega el pase a los cuartos de final de la Champions League, después de haber perdido por 4-0 ante PSG en París en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones.



Para el partido de esta noche Luis Enrique no podrá contar con los lesionados Jérémy Mathieu ni Aleix Vidal, ambos lesionados.



Los citados son los siguientes: Ter Stegen, Cillessen, Piqué, Ivan Rakitic, Sergio Busquets, Arda, Andrés Iniesta, Luis Suárez, Lionel Messi, Neymar Jr, Rafinha, Javier Mascherano, Paco Alcácer, Jordi Alba, Digne, Sergi Roberto, André Gomes y Umtiti.



"Si he aprendido algo en el fútbol, es siempre respetar al rival. Me repito a mí mismo: el respeto que tengo por el Barcelona debe ser el mismo que antes del partido de ida. Ellos son un gran equipo. Tenemos la oportunidad de jugar un gran partido, en un gran estadio en contra de un buen equipo. Es el tipo de partidos que puede impulsar a todo un club a dar un paso al frente", dijo el técnico del PSG Unai Emery sobre el duelo ante Barcelona.

