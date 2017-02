Barcelona vs. PSG: Thiago Silva es baja para duelo por Champions League

El defensa brasileño y capitán del PSG, Thiago Silva, no se enfrentará al Barcelona en el partido de ida de los octavos de final de la Champions League por lesión, confirmó el club parisino.



En su web oficial, el PSG hizo oficial la lista de 18 convocados para el partido, en la que no aparece Thiago Silva. Una fuente del club informó que el defensa, de 32 años, sufre "persistentes molestias en la pantorrilla izquierda".



PSG confirmó así las informaciones avanzadas antes por varios medios franceses. "El capitán parisino no ha sido convocado en el grupo de 18 jugadores de Unai Emery", informó en su página web el diario L'Equipe antes de que el club anunciase la lista oficial.



Poco antes, Le Parisien informó que el defensa no se entrenó con sus compañeros en la víspera del duelo de Champions League contra el campeón español.



La ausencia del jugador es un duro golpe a las aspiraciones del PSG al ser uno de los baluartes defensivos con los que el equipo francés esperaba frenar a las estrellas azulgranas, entre ellas Neymar, compañero de selección de Thiago Silva.

Ante la baja de Thiago Silva, el joven Presnel Kimpembe podría sustituirle en el centro de la zaga parisina, aunque a sus 21 años cuenta con muy poca experiencia en la alta competición.



Formado en la cantera parisina, el central fue convocado el pasado octubre por el seleccionador francés Didier Deschamps, aunque Kimpembe no llegó a debutar con los Bleus.



Esta temporada ha disputado 11 partidos en la Ligue 1 y también ha jugado en la Copa, aunque no ha debutado en la Liga de Campeones.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.