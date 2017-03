Barcelona vs. PSG: EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV la Champions League

Barcelona vs. PSG: EN VIVO EN DIRECTO El cuadro azulgrana recibe al equipo francés en el Camp Nou este miércoles por el partido de vuelta de los octavos de final de la Champions League. Barcelona busca la hazaña ante PSG que ostenta una ventaja en la ida por 4-0 en París. (2:45 p.m. | Fox Sports)



Barcelona, liderado por un Lionel Messi en estado de gracia, buscará obrar el milagro ante el París Saint-Germain "¡Sí se puede!", gritó el Camp Nou el pasado sábado en la victoria 5-0 contra el Celta en Liga, que sucedió a otra goleada encajada el miércoles al Sporting de Gijón (6-1), haciendo soñar a los 'culés' con la remontada ante el PSG.



Frente a la fe de Barcelona, las estadísticas afirman que ningún equipo ha logrado remontar un 4-0 en la Liga de Campeones, lo que de volver a cumplirse supondría que el Barcelona no alcanza los cuartos de final de la Liga de Campeones por primera vez desde 2007.



"Llegamos a este partido en buenas circunstancias, ha mejorado nuestro rendimiento, y con más posibilidades de poder afrontar el partido. Tenemos que ser optimistas", dijo este martes el técnico Luis Enrique en rueda de prensa.

Luis Enrique, que el miércoles pasado anunció que no seguirá al frente del equipo al término de la temporada, quiere acabar sus tres años en el Barcelona de la mejor manera posible.



Líder liguero y finalista de la Copa del Rey, dar la vuelta a esta eliminatoria sería una gran hazaña en la que pocos, fuera del barcelonismo, creen.



Lionel Messi al frente



Para ello, Luis Enrique contará con todas sus estrellas, empezando por su temible trío atacante, la 'MSN' (Lionel Messi, Luis Suárez, Neymar).



El argentino, actual mejor goleador de la Liga de Campeones con 10 dianas, se ha mostrado como el revulsivo del equipo.



"Somos conscientes de que es una situación difícil de dar la vuelta, pero no imposible. Hay que estar convencidos de que se puede. Si hay un equipo que puede hacer cuatro goles es el Barcelona", dijo Luis Suárez, que calificó de "lindo desafío" este encuentro contra un PSG, segundo en la Liga francesa, que tiene la 'Champions' como uno de sus grandes objetivos.



PSG ha alcanzado los cuartos de final en las últimas cuatro ediciones del torneo continental, pero la contratación de Unai Emery, ganador de las tres últimas Europa Leagues, tenía como objeto dar un paso más adelante.

Mira los goles del triunfo 4-0 de PSG ante Barcelona en la ida de la Champions League:

Barcelona 0-4 PSG: Goles y resumen



Los parisinos saben que tienen la ventaja, pero "tenemos un enorme respeto" por el Barcelona, dijo este martes Blaise Matuidi, advirtiendo, no obstante, que "no tememos a nadie".



"Concentración"



El meticuloso Emery ha devuelto la ilusión a los hinchas del PSG, pero él mismo reiteró este martes que "en el fútbol en 90 minutos pueden pasar muchas cosas".



"Tenemos que ser capaces de mantener la personalidad, nuestra idea, de jugar los 90 minutos en base a lo que queremos proponer y saber gestionar nuestras emociones y las necesidades presentes", añadió.



Y es que frente a los dos severos correctivos infligidos por el Barça a Celta y Sporting, el PSG llega a este encuentro tras una trabajada victoria sobre el Nancy (1-0) con un gol de penal de Edinson Cavani (1-0).



El uruguayo, segundo mejor goleador de la 'Champions' con siete tantos, será una de las principales bazas ofensivas de Emery.



Emery recupera para este encuentro al argentino Ángel Di María, que se había perdido varios partidos, incluido el último contra Nancy por problemas musculares, así como a su capitán Thiago Silva, lesionado en la ida. En cambio, no podrá contar con Thiago Motta, que no se ha repuesto de sus problemas en el muslo.



Equipos probables del Barcelona vs. PSG:



Barcelona: Ter Stegen - Mascherano, Piqué, Umtiti - Busquets, Rakitic, Alba, Iniesta - Lionel Messi, Luis Suárez, Neymar.



PSG: Trapp - Meunier, Marquinhos, Thiago Silva, Kurzawa - Rabiot, Verratti - Lucas Moura (o di María), Matuidi, Draxler - Cavani.