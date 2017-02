Barcelona vs. PSG: EN VIVO EN DIRECTO El equipo azulgrana visita al cuadro francés este martes en el estadio Parque de los Príncipes por el duelo de ida de los octavos de final de la Champions League. Los culés buscan asegurar la serie y encaminarse a la final del torneo de clubes de Europa. (2:45 p.m. | ESPN 2)



Barcelona vs. PSG será también el choque de goleadores uruguayos como gran atracción. Luis Suárez, máximo goleador de la Liga española con 18 tantos, se enfrentará al goleador del PSG, su compatriota, Edinson Cavani, que lidera la tabla de los artilleros de la liga francesa con 25 tantos.



"Para mí se trata de un partido muy especial. Será lindo, trataremos de dar lo mejor, pero seguramente va a ser difícil, como siempre en la Champions League", dijo Edinson Cavani sobre la peligrosidad de Barcelona en su conjunto, más allá de las individualidades.



Y es que, en el Parque de los Príncipes, Luis Suárez se presentará apoyado, como siempre, en sus dos socios de ataque, Lionel Messi, segundo mejor goleador de la Liga (17 tantos) y Neymar.



Lionel Messi comanda, además, la tabla de goleadores en la Championes League con 10 goles, lejos de los seis que lleva Cavani y sus más próximos perseguidores en esta competición, esperando seguir su cuenta para mantener la hegemonía azulgrana sobre el club parisino.

Así fue el último triunfo de Barcelona sobre Alavés previo al duelo ante PSG:



PSG tropieza con el Barcelona



Barcelona ya eliminó al PSG en los cuartos de final del máximo torneo continental de clubes en la temporada 2014/2015 (3-1, 2-0) y en la 2012/2013 (2-2, 1-1), en este último caso gracias al valor doble de los goles en campo contrario.



Barcelona acude a París con intención de sacar un buen resultado, de cara a la vuelta en el Camp Nou con el objetivo de lograr clasificarse por décima vez consecutiva a los cuartos de final de la Champions League, convirtiéndose en el primer equipo que lograría esta gesta.



Y su dinámica para ello no puede ser mejor: desde principios de enero lleva once partidos consecutivos sin conocer la derrota, contando todas las competiciones y con una 'MSN' a todo trapo.



El técnico azulgrana Luis Enrique no podrá contar para este encuentro con los lesionados Javier Mascherano, Aleix Vidal y Arda Turan, pero recupera a Gerard Piqué, siempre una garantía en defensa y a Rafinha, que de jugar lo haría con una máscara tras su fractura de nariz. En el centro del campo, "Lucho" sin duda contará con Andrés Iniesta y Sergio Busquets para organizar el juego azulgrana.



En el lado contrario, su homólogo Unai Emery no puede contar en defensa con el capitán Thiago Silva, por unas molestias en la pantorrilla, ni en la medular con el polaco Grzegorz Krychowiak y tiene la duda del argentino Javier Pastore.

PSG no se siente menos



"Esperaremos al entrenamiento de este mediodía, pero Pastore se entrenó el sábado y el domingo y hoy estará todo el tiempo con el grupo", señaló este lunes Unai Emery en rueda de prensa.



El técnico español confiará en sus atacantes, liderados por Cavani, para intentar conseguir una victoria que le suele ser esquiva contra el Barcelona.



Los equipos de Emery sólo han ganado una vez frente al Barcelona de 23 partidos jugados contando todas las competiciones, pero el técnico español se muestra confiado.



"No nos sentimos inferiores a nadie, tenemos un grupo con jugadores que quiere escribir una historia excepcional en el PSG, individual y colectiva", dijo en la rueda de prensa previa al encuentro.



"Será importante la táctica, pero lo más importante serán los duelos colectivos e individuales. Somos dos equipos que vamos a buscar al adversario por todo el campo", concluyó.



Su homólogo Luis Enrique no se fía de los números de Emery contra el Barcelona: "Es uno de los mejores entrenadores del fútbol español y de los más laureados a nivel europeo. Un técnico que estudia bien al rival, que tiene su propio estilo de juego y su propia filosofía", dijo en conferencia de prensa.



El asturiano recordó que en los último años, el Barcelona ha hecho buenos partidos en el Parque de los Príncipes, "pero nunca hemos tenido facilidades ni a un rival dócil o sumiso, al revés".



"Tendremos un rival el cual su entrenador nos conoce a la perfección", insistió.

Equipos probables del Barcelona vs. PSG:



Barcelona: Ter Stegen - Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Alba - Busquets, Rakitic, Andrés Iniesta, Lionel Messi, Luis Suárez, Neymar.



PSG: Trapp - Aurier, Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa, Verratti, Rabiot, Matuidi, Ángel Di María, Cavani, Draxler.

