Barcelona vs. Real Betis: EN DIRECTO ONLINE TV El cuadro azulgrana enfrenta al equipo verde este domingo en el Camp Nou por la primera fecha de la Liga Santander temporada 2017-2018. Barcelona urge de un triunfo ante Real Betis para mitigar el mal momento tras las derrotas con Real Madrid. (1:15 p.m. Hora peruana) (20:15 horas de España) (TV: ESPN 2 para América) (TV: BeIN LaLiga, BeIN Sports y Movistar+)



Barcelona vs. Real Betis será la oportunidad para el equipo azulgrana de levantar cabeza tras la crisis de resultados e institucional que sufre el equipo culé luego de la partida de Neymar al PSG, perder la Supercopa de España ante el Real Madrid y la ausencia de fichajes de renombre en lo que va del mercado de pases.



El reto de cara al Barcelona vs. Real Betis recae en la figura estelar de Lionel Messi, quien tendrá la obligación de ponerse al equipo al hombro en solitario las ausencias de Neymar -que todavía se siente- y la de su amigo Luis Suárez lesionado. Para el técnico Ernesto Valverde un resultado adverso dejará al equipo con pésimas sensaciones.



Sin embargo, más allá de lo deportivo y la dura realida del equipo catalán, el partido Barcelona vs. Real Betis estará marcado por el dolor de los españoles que sufrieron los atentados a mitad de semana que dejó más de una decena de muertos y otros 100 heridos.



Sin duda que el panorama para el cuadro de Barcelona es uno de los más adversos de los últimos años y el descontento de los hinchas y socios no se ha hecho esperar. Incluso ex jugadores no han dudado en criticar las contrataciones, tal es el caso de Hristo Stoichkov. Nelson Semedo, Gerard Deulofeu y Paulinho no son hasta ahora una solución. Seguirán en busca de estrellas de la jerarquía de Coutinho y Dembelé.

La presentación de Barcelona en la Supercopa evidenció carencias profundas en el sistema de juego y peor aún en la forma, que ya era una marca registrada del equipo azulgrana desde la era de Pep Guardiola.



En todo caso, volviendo al duelo Barcelona vs Real Betis, Valverde pondría en el equipo titular a Paco Alcácer y Deulofeu. Y estaría a la espera de la evolución fisíca de Gerard Piqué. Andrés Iniesta quedó descartado. Así, Lionel Messi sería la carta de salvación azulgrana.



Ernesto Valverde confirmó en la lista de 18 convocados al central Piqué para afrontar el Barcelona vs. Real Betis. Pero excluyó al brasileño Paulinho y la habitual ausencia de Rafinha (prolongada recuperación de una lesión). Otro jugador recuperado es Thomas Vermaelen y la inclusión de Arda Turan.



La relación de jugadores azulgranas quedó así: Ter Stegen, Cillessen, Semedo, Piqué, Rakitic, Busquets, Denis Suárez, Arda, Messi, Mascherano, Deulofeu, Paco Alcácer, Jordi Alba, Digne, Sergi Roberto, André Gomes, Aleix Vidal y Umtiti.



Por parte de Real Betis, el renovado plantel del técnico Setién está convencido de sacar un buen resultado sacando provecho a la crisis de Barcelona, que podrían significar tres puntos fuera del presupuesto para consolidar su apuesta por meterse en la pelea por clasificar a un torneo internacional para el 2019. Todo el plantel, incluido sus flamantes fichajes están a disposición.

Mira los goles y resumen del último clásico español:

Real Madrid 2-0 Barcelona: Goles y resumen

Alineaciones probables del Barcelona vs. Real Betis:



Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Mascherano, Umtiti, Alba; Busquets, Sergi Roberto, Rakitic; Messi, Alcácer y Deulofeu.



Betis: Adán; Barragán, Mandi, Feddal, Durmisi; Javi García, Camarasa; Joaquín, Guardado, Nahuel; y Sergio León.

Hora y canal de transmisión del Barcelona vs. Real Betis:



Argentina 15:15 ESPN 2

Bolivia 14:15 ESPN 2

Chile 15:15 ESPN 2

Colombia 13:15 ESPN 2 Andino

Costa Rica 12:15 SKY Sports (504-546)

Cuba 14:15 Tele Rebelde

Ecuador 13:15 ESPN 2 Andino

El Salvador 12:15 SKY Sports (504-546)

Estados Unidos 02:15-11:15 fubo TV, beIN Sports

Guatemala 12:15 SKY Sports (504-546)

Honduras 12:15 SKY Sports (504-546)

México 13:15 SKY Sports (504-546)

Nicaragua 12:15 SKY Sports (504-546)

Panamá 13:15 SKY Sports (504-546)

Paraguay 14:15 ESPN 2

Puerto Rico 14:15 SKY Sports (504-546)

R. Dominicana 14:15 SKY Sports (504-546)

Uruguay 15:15 ESPN 2

Venezuela 14:15 SPN 2 Andino

