Barcelona vs. Real Madrid: EN DIRECTO dónde y cómo ver TV clásico por Supercopa de España

Barcelona vs. Real Madrid: ¿Dónde y cómo ver el clásico español? EN DIRECTO ONLINE Los azulgranas enfrentan al cuadro merengue este domingo en el Camp Nou por el partido de ida de la Supercopa de España. Barcelona busca un triunfo ante Real Madrid para encaminar su primer título de la temporada. Aquí horarios y transmisión del decisivo duelo.



Barcelona vs. Real Madrid se jugará desde las 3:00 p.m. (hora peruana) y las 22:00 horas de España en casa de los catalanes. La transmisión para Perú y parte de América será por DirecTv 610. Los españoles lo podrán ver por TV en Telecinco TDT, Mitele, TV3 en Catalunya TDT y Movistar+. Sigue las incidencias, goles, mejores jugadas y minuto a minuto por Trome.pe.



Barcelona vs Real Madrid será la oportunidad para los merengues de ratificar su condición de Super campeón del continente tras ganar Supercopa de Europa ante Manchester United.



Barcelona vs. Real Madrid será el segundo clásico español del inicio de la temporada 2017-2018 tras enfrentarse en amistoso por la International Champions Cup en Estados Unidos, que resultó a favor de los azulgranas.



Real Madrid llega con una campaña de preparación de tres derrotas: Manchester United, Mánchester City y Barcelona (amistosos), mientras que Barcelona encadenó la misma cantidad de triunfos, además del Trofeo Joan Gamper ante Chapecoense.



No obstante, Barcelona sufrirá la ausencia de Neymar respecto a sus últimas presentaciones, que incluyen el clásico español ante Real Madrid en Miami. Por lo pronto, Gerard Deulofeu será el reemplazante del brasileño en el ataque azulgrana.

⏰🌎 Cuándo y dónde se puede ver el FC Barcelona – Real Madrid #ForçaBarça 🔴🔵 pic.twitter.com/vZcD8Q5okH — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) 12 de agosto de 2017

Real Madrid tendrá la baja de Luka Modric suspendido para el primer partido de la Supercopa de España. Por ello le abre el paso a Mateo Kovacic, quien completará la volante con Casemiro, Toni Kroos e Isco Alarcón.



La duda estará puesta en la presencia de Cristiano Ronaldo, quien fue suplente y apenas lleva una semana de entrenamiento con Real Madrid pero que ya cuenta con minutos en el triunfo ante el United. Eso sí, la intención es formar a la BBC (Bale, Benzema y Cristiano)

Horarios, transmisión y canales de TV del Barcelona ve Real Madrid:



Argentina (17:00) DIRECTV Sports (610-619)

Bolivia (16:00)

Brasil (17:00)

Canada (04:00)

Chile (16:00 DIRECTV Sports (610-619)

Colombia (15:00)DIRECTV Sports (610-619)

Costa Rica (14:00) SKY Sports (504-546)

Cuba (16:00)

Ecuador (15:00) DIRECTV Sports (610-619)

El Salvador (14:00) SKY Sports (504-546)

Estados Unidos (04:00-01:00) ESPN, ESPN Deportes

Guatemala (14:00) SKY Sports (504-546)

Honduras (14:00) SKY Sports (504-546)

México (15:00) SKY Sports (504-546)

Nicaragua (14:00) SKY Sports (504-546)

Panamá (15:00) SKY Sports (504-546)

Paraguay (16:00) sin confirmar

Perú (15:00) DIRECTV Sports (610-619)

Puerto Rico (16:00) SKY Sports (504-546)

República Dominicana (16:00) SKY Sports (504-546)

Uruguay (17:00) DIRECTV Sports (610-619)

Venezuela (16:00) DIRECTV Sports (610-619)

Otros horarios en el mundo para ver el Barcelona vs. Real Madrid:



África– Dakar (8.00 PM) / Yaoundé (9.00 PM) / Ciudad del Cabo (10.00 PM)

Reino Unido–Londres (9.00 PM)

Francia–París (10.00 PM)

Barcelona (10.00 PM)

Turquía–Estambul (11.00 PM)

Rúsia–Moscú (11.00 PM)

Paises Árabes–Doha (11.00 PM)



Lunes, 14 de agosto

Índia–Nueva Delhi (1.30 AM)

Indonesia–Jakarta (3.00 AM)

China–Pequín (4.00 AM)

Japón–Tokio (5.00 AM)

Australia–Sidney (6.00 AM): (TV: SBS Live Streaming, SBS)

Mira los goles y resumen del último Barcelona vs. Real Madrid:

Barcelona 3-2 Real Madrid: resumen y goles

Alineaciones posibles del Barcelona vs. Real Madrid:



Barcelona: Ter Stegen; Aleix Vidal, Gerard Piqué, Umtiti, Jordi Alba; Sergio Busquets, Ivan Rakitic, Andrés Iniesta; Lionel Messi, Luis Suárez y Deulofeu.



Real Madrid: Keylor Navas; Dani Carvajal, Raphael Varane, Sergio Ramos, Theo; Casemiro, Kovacic, Toni Kroos; Bareth Bale, Cristiano Ronaldo y Karim Benzema.