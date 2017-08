Barcelona vs. Real Madrid: EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV la Supercopa de España

Barcelona vs. Real Madrid: EN DIRECTO EN VIVO Los azulgranas reciben cuadro blanco este domingo en el Camp Nou por el partido de ida de la Supercopa de España. Barcelona busca un buen resultado ante Real Madrid que le permita resolver la serie del clásico español. (TV: Perú y América DirecTv 610) (TV España: TV 5 TDT, Mitele, TV3 TDT y Movistar+) (3:00 p.m. hora peruana) (Ver aquí hora y canal)



Barcelona vs. Real Madrid, el partido más atractivo de la actualidad, dará inicio a la temporada 2017-2018 del fútbol español cuando disputen la Supercopa. El clásico de poder a poder con su máximas estrellas.



El Barcelona vs. Real Madrid de este domingo será la segunda edición en el inicio del curso tras el amistoso internacional en Miami que fue parte de la etapa de preparación de ambos equipos y sus renovados planteles. Los culés ganaron 3-2.



Ambos equipos fueron los ganadores de los torneos más importantes de España en la temporada pasada. El Barcelona vs. Real Madrid enfrenta al ganador de la Liga y la Copa del Rey, respectivamente. La serie se juega en dos partidos de ida y vuelta, la revancha será siguiente miércoles en el Santiago Bernabeú.



Una conocida ausencia en el habitual equipo titular azulgrana para el clásico Barcelona vs Real Madrid será la de Neymar, quien migró al PSG. Además los culés no contarán con Rafinha lesionado. Por ello las opciones de debutar de Gerard Deulofeu y Nelson Semedo se amplían.

Barcelona apelará a su estrella Lionel Messi y al atacante Luis Suárez, quienes se mostraron en optima forma tras ganar la International Champions Cup de Estados Unidos y el trofeo Joan Gamper (5-0) ante Chapecoense.



Por su parte, Real Madrid llega motivado tras ganar la Supercopa de Europa ante Manchester United. Cristiano Ronaldo deja el banco de suplentes para saltar al once merengue pese a que solo entrenó una semana con el equipo pero según el técnico Zinedine Zidane su estado físico es admirable.



Junto a Cristiano Ronaldo se espera ver a plenitud a los fichajes Theo Hernández y Dani Ceballos, que esperan hacer su debut a lo grande en el clásico Barcelona vs Real Madrid.

Barcelona entrará en la temporada 2017-18 con un punto a demostrar después de que fueron hechos para quedarse en la sombra del Real Madrid en 2016-17 como Los Blancos ganó la Liga y barrió a la gloria de la Liga de Campeones.



"No estoy interesado en mirar hacia atrás", dijo el técnico azulgrana Valverde previo al Barcelona vs. Real Madrid, al referirse sobre la ausencia de Neymar. "Tenemos que mirar a los jugadores que tenemos y resolver los problemas que pueden surgir para ganar partidos", acotó.



"Por el momento, tengo algunos jugadores en el equipo que están funcionando bien para mí.Ya veremos si ocurre algo más adelante. Barcelona, al igual que cualquier otro club, se mueve en el mercado de pases. Me estoy centrando principalmente en los que están", agregó Valverde sobre los posibles fichajes.

Las posibles alineaciones del Barcelona vs. Real Madrid:



Barcelona: Ter Stegen, Aleix Vidal, Gerard Piqué, Umtiti, Jordi Alba, Sergio Busquets, Ivan Rakitic, Andrés Iniesta, Lionel Messi, Luis Suárez y Deulofeu.



Real Madrid: Keylor Navas, Dani Carvajal, Raphael Varane, Sergio Ramos, Marcelo, Casemiro, Mateo Kovacic, Toni Kroos, Isco Alarcón, Gareth Bale y Karim Benzema.

