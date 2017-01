Barcelona vs Villarreal CF: EN VIVO EN DIRECTO El equipo azulgrana visita al 'Submarino amarillo' en el estadio El Madrigal por la fecha 17 de la Liga Santander. El equipo culé buscará acercarse al líder Real Madrid, que ostenta una ventaja de seis puntos. (DirecTv 610 | 2:45 p.m.)



Barcelona ni se puede despistar ni puede ceder más para no complicar su futuro en la Liga y necesita ganar ante el Villarreal.



Después de iniciar el año con una derrota copera en San Mamés (2-1), Barcelona afronta otro partido complicado. Esta vez sin red y en Villarreal, en un encuentro en el que los azulgrana no pueden ceder más para no alejarse más de la cabeza de las clasificación.



Por todo ello, y pese al partido de la Copa del Rey del miércoles en el que se jugará su supervivencia en la competición del k.o., Barcelona seguramente volverá a contar con sus mejores hombres para el partido ante Villarreal CF.



El Madrigal, que lucirá un nuevo nombre, es un escenario que se le da bien al Barcelona, contando enfrentamientos coperos, los azulgrana han ganado seis partidos y conseguido tres empates en los últimos nueve encuentros disputados.

Su última derrota data de la temporada 2007-08, cuando el equipo entonces entrenado por Frank Rijkaard cayó por 3-1. Pero el actual Villarreal CF es un equipo muy fiable en casa, donde esta temporada ha conseguido seis victorias, un empate y solo ha cedido una derrota.



El único cambio factible en el once que presentó Luis Enrique en San Mamés es el de Javier Mascherano por Samuel Umtiti en el eje defensivo.



También el asturiano se podría plantear cambiar algún cambio en la medular, seguramente en la posición que ocupa Ivan Rakitic y darle minutos a André Gomes o a Denis Suárez.



Así en defensa Sergi Roberto ocupará el lateral derecho y el Alba, el izquierdo. En el eje defensivo Mascherano suplirá a Umtiti y acompañará a Piqué.

Busquets será el compás del Barcelona por detrás de Andrés Iniesta. La tercera posición de la medular con Rakitic, André Gomes y Denis Suárez como opciones es la que está en disputa, mientras que en la delantera, el tridente Lionel Messi, Luis Suárez y Neymar es incuestionable.



Villarreal se tiene fe:



Como el Barcelona, el Villarreal comenzó el año con una derrota en la Copa del Rey, frente a la Real, ya que será el primer partido que se juegue bajo la nueva denominación del estadio, cuyo nuevo nombre se dará a conocer apenas unas horas antes del inicio de este duelo.



En el capítulo deportivo, el Villarreal sigue contando con las bajas de los lesionados Roberto Soldado y Denis Cheryshev, que siguen sin recuperarse. Por contra, recupera a dos jugadores de peso, como son el capitán Bruno Soriano y Víctor Ruiz, si bien el primero, al igual que Alexandre Pato, deberán esperar al día del partido para ver si están en perfectas condiciones físicas.

Alineaciones probables del Barcelona vs Villarreal:



Barcelona: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Mascherano, Alba; Busquets, Andrés Iniesta, Ivan Rakitic; Lionel Messi, Luis Suárez y Neymar.



Villarreal: Asenjo, Mario, Musacchio, Víctor Ruiz, Jaume Costa; Bruno, Trigueros, Soriano, Jonathan Dos Santos; Pato y Sansone.



