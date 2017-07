Bayern Múnich vs. Arsenal: EN VIVO ONLINE TV EN DIRECTO con James Rodríguez por la International Champions Cup

Bayern Múnich vs. Arsenal: EN VIVO TV ONLINE El cuadro bávaro se enfrenta a los Gunners en el Shanghai Stadium este miércoles por la segunda fecha de la International Champions Cup de China. Con James Rodríguez, Bayern Múnich pondrá a prueba su equipo ante un Arsenal que dará batalla. (6:20 a.m. | DirecTv 610)



James Rodríguez será la máxima atracción del Bayern Múnich vs. Arsenal. El atacante conducirá al cuadro alemán y tendrá la oportunidad de mostrar su valía en medio de un plantel plagado de estrellas. Más aún tras las declaraciones del estratega Carlo Ancelotti, quien aclaró que la inclusión del colombiano en el once no está asegurada.



"Por supuesto que no hemos comprado a James para reemplazar a Müller. Si pensamos así también podemos decir que James va a sustituir a Thiago (Alcántara) porque ambos juegan en el centro del campo, o a (Arjen) Robben y (Franck) Ribery porque también puede jugar en la banda. No hemos traído a James para sustituir a nadie, sino para tener un equipo de mayor calidad", agregó Carlo Ancelotti previo al Bayern Múnich vs Arsenal.



Bayern Múnich afronta el torneo amistoso de China con ausencias claves: Manuel Neuer, Arjen Robben y Jérôme Boateng. Ese espacio lo ocupa por el momento James Rodríguez, quien dejó buena impresión en su debut con el equipo Bávaro.



Por su parte, Thomas Müller se refirió a duelo ante los Gunners. "No se trata de ganar títulos, sino de ser el mejor. Y eso solo se es cosechando todos los puntos cada fin de semana y estando en lo más alto de la tabla. Para eso trabajamos a diario“, concluyó.

Mientras que el técnico de Arsenal, Arsene Wenger, se mostró optimista con el desempeño de su equipo en la próxima temporada. "La expectativa ante Bayern Múnich es lidiar con un juego de calidad y salir con más confianza. Eso significa que jugamos con la calidad que hemos mostrado en nuestros dos primeros partidos. Y ganar el juego", acotó.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.