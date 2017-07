Bayern Múnich vs. Chelsea: EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV la International Champions Cup

Bayer Múnich vs Chelsea: EN VIVO EN DIRECTO El equipo bávaro enfrenta a los Blues este martes en el Estadio Nacional de Singapur por la primera fecha de la International Champions Cup. Bayern Múnich, con James Rodríguez y Arturo Vidal, buscan un triunfo ante Chelsea para recuperar la confianza tras dos derrotas seguidas en su etapa de preparación. (6:35 a.m | DirecTv 610)



Bayern Múnich vs. Chelsea será la oportunidad para despejar dudas en el equipo de Carlo Ancelotti luego de dejarse empatar y remontar por penales por el Arsenal y la goleada ante el Milan. Por el contrario, los Blues si lograron vencer al los Gunners en su primer partido del curso.



Además el Bayern Múnich vs. Chelsea tendrá el atractivo para los aficionados del equipo inglés por el nuevo fichaje de Álvaro Morata, quien tendrá participación en el partido, según confirmó el técnico Antonio Conte.



Pedro Rodríguez lesionado, es una de las ausencias obligadas del Chelsea tras sufrir varias fracturas en la cara en el duelo ante Arsenal. Además de Diego Costa, quien negocia su salida del club.

Milan ganó 4-0 al Bayern Múnich por la International Champions Cup [VIDEO]

Por parte del Bayern Múnich, el defensa Juan Bernat quedó desafectado de la gira de preparación por una lesión al tobillo. Será sustituido por la joven promesa Marco Friedl. A ellos se suman, las conocidas ausencias de Manuel Neuer, Jerome Boateng y Arjen Robben. Eso sí, Corentin Tolisso y James Rodríguez serán titulares.



Bayern Múnich afinará su juego con miras al primer título de la temporada que disputará con Borussia Dortmund el próximo 5 de agosto.

Alineaciones del Bayern Múnich vs. Chelsea:



Bayern Múnich: Fruchtl, Rafinha, Javi Martinez, Hummels, David Alaba, Arturo Vidal, Tolisso, James, Muller, Franck Ribery y Robert Lewandoski.



Chelsea: Courtois, Azpillicueta, David Luiz, Rudiguer, Moses, Cesc Fabregas, Kante, Marcos Alonso, Willian, Boga y Álvaro Morata.

