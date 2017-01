Beto da Silva fue presentado en Gremio de Brasil ¿Qué dijo?

Beto da Silva, atacante peruano, fue presentado por su nuevo club Gremio de Brasil en medio de gran expectativa y se mostró optimista respecto a las oportunidades que pueda tener para jugar en el equipo titular.



"He aprendido bastaste de temas tácticos y técnicos. Me ha ayudado mucho como jugador. No tuve las oportunidades que yo quería, esperaba más oportunidades. Pero ahora estoy preparado para jugar", fueron las primeras impresiones de Beto da Silva en la conferencia de prensa.



Luego el joven delantero de la selección peruana, Beto da Silva, se refirió a las características de su juego. "Busco estar cerca del gol. Puedo jugar en todos los frentes de ataque, por los lados y al centro o un poco más atrasado. Siempre trato de buscar el gol", afirmó.



"Yo vengo aquí a trabajar día a día y dar lo máximo. Aprovechar la oportunidad que me dio Gremio de volver, estoy feliz por eso", dijo Beto da Silva, quien fue parte de las divisiones inferiores del club antes de llegar a Sporting Cristal.

Sobre su personalidad el nuevo atacante de Gremio aseguró que no es "serio" y agregó: "A veces soy tímido, pero con los amigos que tengo confianza me suelto más. Me gusta estar con los amigos y en mis tiempos libres me gusta estar mucho en casa".



Gremio se prepara para el inicio de la temporada en Brasil. Beto da Silva podría debutar oficialmente en el club el próximo 2 de febrero ante Ypiranga Erechim por la primera fecha del torneo Gaucho.

