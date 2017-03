Borussia Dortmund vs Benfica: EN VIVO EN DIRECTO El cuadro alemán recibe a las 'Águilas' de Portugal este miércoles en el estadio Signal-Iduna-Park por el partido de vuelta de los octavos de final de la Champions League. Con la presencia de André Carrillo, Benfica intentará hacer respetar el 1-0 conseguido en la ida ante Borussia Dortmund. (2:45 p.m. | ESPN 2)



"¡La tribuna sur tiene una potencia increíble!" Norbert Dickel, exdelantero del Borussia Dortmund, ahora speaker del estadio, está convencido de ello: el mítico público del Signal Iduna Park puede ayudar al Borussia Dortmund a superar el 1-0 encajado en el campo del Benfica.



La tarea no es insuperable para los hombres de Thomas Tuchel, incluso si la ausencia del internacional Marco Reus, lesionado el sábado en el campeonato, pesará mucho en el frente de ataque.



"Creo que no tenemos muchas cosas que cambiar. Solo necesitamos marcar goles", lanzó Reus a sus compañeros antes del partido. Reus se acordó de las ocasiones falladas en el campo del Benfica, incluido el penalti errado por Pierre-Emerick Aubameyang.



Pero el goleador gabonés, en baja forma desde finales de febrero, acaba de encontrar su ritmo, encadenando dos dobletes consecutivos en el campeonato, contra Friburgo y Bayer Leverkusen.

Borussia Dortmund vs Benfica: EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV André Carrillo la Champions League Borussia Dortmund vs Benfica: EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV André Carrillo la Champions League



Y su compadre en ataque, Ousmane Dembélé, exjugador del Rennes, de 19 años, está también en su mejor nivel desde hace algunos partidos.



"Será difícil", estima el defensa español del Borussia, Marc Bartra, exjugador del Barça: "Tendremos que estar tranquilos y ser pacientes. Hay que estar bien atrás y los goles vendrán".



Lúcido, el entrenador del Benfica, Rui Vitoria, se da cuenta de los muchos ataques fallidos del Borussia Dortmund en la ida, pero, afirma, "vamos a dar nuestras vidas", el miércoles en la vuelta.



Desde el partido de ida, Benfica ha ganado también en confianza, encadenando tres victorias consecutivas en el campeonato, dos de ellas fuera de casa.



Pero un viaje a Dortmund no se compara a nada en Europa, con 82.000 aficionados gritando en cada partido el célebre "You'll Never Walk Alone".



"Rugidos de monstruo"

​

Nadie, en el Ruhr, ha olvidado el "milagro" ocurrido en Liga de Campeones en 2013, atribuido a la influencia del "jugador número doce": en cuartos de final, tras un empate 0-0 en la ida en Málaga, los españoles ganaban por 2-1 en Dortmund al final del tiempo reglamentario. Pero el estadio no paró de rugir y el Borussia marcó dos veces en el descuento (90+1 y 90+2) para ganar por 3-2 el equipo alemán.

Así fue el duelo de ida (1-0) entre Benfica y Borussia Dortmund:

Benfica 1-0 Borussia Dortmund: Goles y resumen

Cuando salgan del túnel el miércoles, los jugadores serán recibidos con mucho ruido, cuyo epicentro se situará a su izquierda, en la célebre Tribuna Sur, apodada "la pared amarilla".



"Cuando los tienes a tu lado, es una sensación increíble, pero si están en tu contra, te oprimen", asegura Roman Weidenfeller, el guardameta y niño mimado del público, en el banquillo esta temporada, que había conocido primero Dortmund como visitante al inicio de su carrera.



Con cien metros de largo y cuarenta de alto, "la Sur", como se la llama en Dortmund, cuenta con 24.500 aficionados, incluidos los temibles ultras. Y su eco retumba lejos.



"No podemos mirar el fútbol estando sentados", dijo un día Johnny Rotten, que fue cantante de los Sex Pistols y fan de Arsenal: "Miren a la Tribuna Sur de Dortmund, están todos en pie, gritan, el ruido es tal que parece el rugido de un gigantesco monstruo. Es fantástico".



Como un trofeo arrancado a los ingleses, su citación aparece en la todavía en la página internet de un club de aficionados del Borussia Dortmund.



Alineaciones probables del Borussia Dortmund vs. Benfica:



Borussia Dortmund: Bürki - Schmelzer, Papastathopoulos, Bartra - Piszczek, Durm, Castro (o Pulisic), Weigl, Guerreiro - Dembele (o Kagawa), Aubameyang.



Benfica: Ederson - Semedo, Luisao, Lindelöf, Eliseu - Salvio, Samaris, Pizzi, Zivkovic - Jonas, Mitroglou.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.