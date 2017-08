Brasil vs Ecuador: EN VIVO Día, hora y canal Tv del partido por Eliminatorias Rusia 2018

Brasil vs. Ecuador: EN VIVO La Canarinha recibe al Tricolor en el estadio Arena do Gremio de Porto Alegre por la fecha 15 de las Eliminatorias Rusia 2018. Conoce aquí el día, la hora y canal del duelo.



Día, hora y canal Tv del Brasil vs. Ecuador:



El partido Brasil vs. Ecuador se disputará este jueves 31 de agosto. El choque será transmitido en Perú por Movistar Deportes (Canal 3 y 703 HD de Movistar Tv). En Brasil el cotejo será visto por Globo TV y en el país norteño por TV Cable, DirecTV y CNT.



El horario del partido está pactado para las 7:45 p.m. (Perú), las 19:45 horas de Ecuador y 21:45 de Brasil. El árbitro será Mario Díaz de Paraguay.

Horarios en América del Brasil vs. Ecuador:



Perú 19:45 horas

México 19:45 horas

Colombia 19:45 horas

Argentina 21:45 horas

Chile 21:45 horas

México: 19:45 horas

Estados Unidos: 20:45 horas

Argentina: 21:45 horas

Uruguay: 21:45 horas

España: 02:45 horas (del viernes)

Italia: 02:45 horas (del viernes)

El partido Brasil vs. Ecuador: Así llegan



El Brasil vs. Ecuador será crucial para la visita. Clasificado desde la fecha anterior, la Canarinha ya no tiene nada que buscar en estas Eliminatorias, más allá de refinar una máquina que ha logrado ocho victorias consecutivas en las Eliminatorias desde que tomó las riendas el técnico Tite a mediados del año pasado.



Neymar, el nuevo jugador más caro de la historia luego de su transferencia del Barcelona al Paris Saint-Germain por 222 millones de euros (262 millones de dólares), encabeza un plantel que engrana en todos sus sectores y se asemeja a las mejores versiones del Brasil del “jogo bonito”.



Una de las incógnitas que rodea a la Verdeamarela es si el extremo de Liverpool, Philippe Coutinho, jugará ante Ecuador en Porto Alegre, tomando en cuenta que no ha jugado un solo minuto con su club esta temporada por una supuesta lesión de espalda. Más allá de la versión oficial del equipo inglés, su inactividad se produce en medio de los intentos del Barcelona por ficharlo, y después de solicitar oficialmente su transferencia al club inglés.



Ecuador, por su parte, intenta recuperar posiciones tras sufrir dos derrotas al hilo y caer del tercer al sexto lugar. “Es un desafío complicado, pero Ecuador ha demostrado que cuando juega al máximo de sus posibilidades, saca muy buenos resultados”, comentó el técnico, Gustavo Quinteros, sobre la dificultad de sumar puntos previo al Brasil vs. Ecuador.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.