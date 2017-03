Brasil vs. Paraguay: EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV las Eliminatorias Rusia 2018

Brasil vs. Paraguay: EN VIVO EN DIRECTO La Canarinha recibe a los Albirrojos este martes en el estadio Arena Corinthians de Sao Paulo por la fecha 14 de las Eliminatorias Rusia 2018. Brasil ante podría sellar su cupo al Mundial a costa de la eliminación de Paraguay. (7:45 p.m. | CMD) (Hora peruana) (9:45 p.m. horario brasileño)



Brasil vs. Paraguay se enfrentaron por última vez hace justo un año, pero para la Canarinha ha pasado una vida. Ahora, aquella Seleçao que salió malherida de Asunción podría convertirse en la primera clasificada para Rusia 2018, aunque los urgidos guaraníes no tienen tiempo para fiestas.



Líder de las Eliminatorias con 30 puntos, a este Brasil imparable de Tite una victoria ante Paraguay en le dejaría con más de medio nombre inscrito en la lista de invitados para el próximo Mundial, donde aún figuran únicamente los anfitriones.



Sin embargo, podría pasar a la historia de la Brasil en caso de que antes Ecuador haya caído ante Colombia y Venezuela haya dado la sorpresa venciendo a Chile en el Monumental. De darse esos tres resultados, la pentacampeona del mundo se clasificaría para la próxima Copa con cuatro fechas de antelación y antes que nadie.

Una combinación muy complicada, pero más difícil parecía hace seis meses que aquel grupo deprimido adelantara a todo el mundo.



Tras su gran noche en el Centenario, donde goleó y brilló frente a Uruguay (4-1), Brasil sumó su séptima victoria consecutiva en Eliminatorias, superando el récord, que después significaría ser campeón en México 70.



Con 22 goles anotados y solo dos encajados desde el debut de Tite en septiembre, Brasil al que le sale todo ha reconquistado a una hinchada que ha saltado del desencanto a la euforia de tres en tres puntos.



Casi 13.000 espectadores corearon el nombre de sus ídolos durante el entrenamiento abierto en Sao Paulo, mientras desde el grupo tratan de bajar la temperatura al entusiasmo recordando los golpes de un pasado más cercano de lo que parece.

Mira los goles de la goleada 4-1 de Brasil sobre Uruguay por las Eliminatorias:

Uruguay 1-4 Brasil: Resumen y goles

"Para vencer es preciso ser humilde, respetar al adversario. Tite siempre repite que tenemos que merecer vencer. Eso es ser humilde. Mientras no haya nada definido, hay que mantener los pies en el suelo", afirmó el zaguero del PSG Marquinhos.



Además de contra la agobiada Paraguay, Brasil tendrá que luchar de nuevo contra sus recuerdos. Será una noche de regresos: el de la Seleçao a la misma Arena Corinthians donde hace casi tres años inauguró eufórica un Mundial que acabó en fiasco y el de Tite a la casa del club que le idolatra.



"Va a ser un partido difícil porque Paraguay tiene opciones de clasificarse. En el primer partido allí empatamos en el final (2-2), así que seguro que va a ser muy intenso", destacó de su lado el atacante del Liverpool Philippe Coutinho.



En el duelo no estará Daniel Alves, que vio su segunda amarilla en Montevideo y todo indica que será el corinthiano Fágner quien le sustituya en el único cambio que se espera en una 'canarinha' donde Firmino ocupará de nuevo el lugar del lesionado Gabriel Jesús.

Así fue el último triunfo de Paraguay ante Ecuador por la fecha 13 de las Eliminatorias:

Paraguay 2-1 Ecuador: Goles y resumen



Paraguay sin complejos



Pero, lanzada tras su importante victoria del jueves ante Ecuador (2-1), Paraguay llega sin tiempo que perder a Sao Paulo. Séptimos del premundial con 18 puntos, los guaraníes están ahora a dos unidades del repechaje y a tres de un boleto directo para Rusia.



Una derrota en Sao Paulo -combinada con una buena tarde para Chile y Colombia- podría ser letal para sus aspiraciones de regresar a un Mundial después de haber quedado fuera de Brasil 2014. Y en la expedición albirroja todo el mundo es consciente de que es ahora o nunca.



"Tenemos que jugar sin temor. Tenemos fútbol para jugar en cualquier cancha. Hay posibilidad de ganar cuando salís a buscar", afirmó el centrocampista del Olimpia Cristian Riveros en conferencia de prensa.



Con el once todavía en duda, el técnico Francisco "Chiqui" Arce podría incluir variantes respecto al duelo contra Ecuador para refrescar al grupo.



"Sabemos que Brasil es el mejor equipo que hay, pero nosotros tenemos que concentrarnos en hacer nuestro trabajo y entrar a jugarle de igual a igual, como lo hicimos contra Argentina", aseguró de su lado el volante Richard Ortiz, en referencia a su sorprendente triunfo de visita a la albiceleste en octubre (1-0).



Alineaciones probables del Brasil vs. Paraguay:



Brasil: Alisson - Fágner, Marquinhos, Miranda, Marcelo - Casemiro - Paulinho, Renato Augusto, Philippe Coutinho, Neymar - Roberto Firmino.



Paraguay: Anthony Silva - Darío Verón, Bruno Valdez, Paulo Da Silva, Junior Alonso - Juan Iturbe, Néstor Ortigoza o Rodrigo Rojas, Cristian Riveros, Miguel Almirón - Cecilio Domínguez, Darío Lezcano.

