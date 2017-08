Carlos Bilardo causó polémica en vivo tras pedirle a periodista que le haga sexo oral ¡Escándalo!

Carlos Bilardo, ex técnico campeón del mundo con la selección argentina, generó polémica de escándalo en Argentina luego de pedirle sexo oral a su co-conductor Damián Iribarren en medio de su programa radial en vivo, 'La Hora de Bilardo'.



Carlos Bilardo perdió los papeles sin explicación alguna y lanzó la grosera petición al periodista argentino que lo acompañaba en la conducción de su programa en Radio La Red.



Iribarren le ofreció tomar el mate mientras se desarrollaba el programa. Esto desató la desatinada respuesta de Bilardo en pleno programa.



"Voy a prohibir el mate, yo voy a prohibir el mate en la mesa que trabajo. Es mala educación andar tomando mate. ¿Por qué no me chupas el pene en vez de la bombilla? ¿No es más fácil? Te va a gustar más, que es más blandito. Eso fue, es duro eso", expresó Bilardo ante el asombro del periodista.



Pero no quedó allí, Bilardo prosiguió con su insólita intervención. "De otro te sale leche condensada, de este te sale agua. Te conviene más chupar el pene a vos", expresó sin prudencia Bilardo.



Diferentes medios y periodistas opinaron al respecto y pusieron en tela de juicio si Carlos Bilardo a sus 79 años debe de tener un programa radial.

